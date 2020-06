SIMBOLOTTO, LOTTO/ Numeri vincenti estrazione 30 giugno 2020: i simboli di oggi

I numeri vincenti del Simbolotto sono usciti insieme ai relativi simboli per l’estrazione di oggi, martedì 30 giugno 2020. Siete pronti a scoprire la nuova cinquina e a salutare la ruota di Napoli? Si congeda ufficialmente stasera, lasciando il passo a quella Nazionale. Ma per la prossima estrazione c’è tempo, ora è il momento di concentrarsi sulla cinquina fortunata di oggi e di verificare se la propria schedina è quella fortunata: 35 uccello, 20 festa, 18 cerino, 29 diamante, 42 caffè. Noi nel frattempo controlliamo i numeri e simboli vincenti del Simbolotto per scoprire come cambia la classifica dei numeri frequenti. In testa c’è l’Italia (1) con 22 estrazioni, a quota 20 Uccello (35) che si prende il secondo posto, Mano (5) a 19 completare il podio con Diamante (29) e Cerino (18). E poi c’è un raggruppamento di numeri usciti per 18 estrazioni che completa praticamente la top ten dei numeri frequenti. Si tratta di Baule (14), Elmo (26), Ragazzo (15), Rondine (45), Maiale (4) e Culla (9). (agg. di Silvana Palazzo)

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: OGGI SALUTA RUOTA DI NAPOLI

Non è martedì senza l’estrazione del Simbolotto. Oggi peraltro l’appuntamento è più speciale del solito, perché salutiamo la ruota di Napoli, che ha accompagnato i nostri appuntamenti di giugno con il gioco complementare al Lotto. Da giovedì non sarà più la ruota in promozione: per partecipare all’estrazione del Simbolotto bisognerà fare la propria giocata al Lotto scegliendo la ruota Nazionale. E allora prepariamoci a chiudere al meglio il mese e questo viaggio in compagnia della ruota campana. Potrebbe decidere di congedarsi lasciando il segno, o meglio una bella vincita. L’obiettivo resta sempre quello di indovinare la cinquina di numeri vincenti e altrettanti simboli. Non c’è neppure la necessità di scegliere quali giocare, visto che viene assegnata automaticamente (e gratuitamente) quando si effettua la giocata al Lotto sulla ruota in promozione. Decisivo sarà, dunque, il ruolo della fortuna.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: I RITARDATARI

Ormai vi siete affezionati anche alla rubrica relativa ai numeri e simboli ritardatari del Simbolotto. Dopo ogni estrazione, infatti, la classifica si aggiorna e in qualche caso cambia, a seconda dell’uscita di questo o quel numero-simbolo. Per ora il podio è una certezza: al primo posto c’è il Natale (25) con 34 assenze, davanti al Quadro (40) che ne ha collezionate 30, mentre la Risata (19) è al terzo posto con i suoi 26 ritardi. In scia, ma pur sempre al quarto posto, il Buffone (41) che ha raggiunto le 25 assenze. Sono 18 invece gli appuntamenti disertati dal Caffè (42), uno in più della Scala (27). E quindi arriviamo al Naso (16) che ha accumulato 17 assenze, mentre la Sfortuna (17) manca da 13 estrazioni. La top 10 diventa in realtà top 11 visto che Rondine (45), Ragazzo (15) e Topi (11) sono tutti e tre a quota 10 ritardi. Stasera nell’estrazione del Simbolotto scopriremo se qualcuno di questi interromperà la sua fuga.



