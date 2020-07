Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli di oggi: estrazione 7 luglio 2020

Una nuova settimana è cominciata e per il Simbolotto è arrivato il momento di una nuova estrazione. Oggi, martedì 7 luglio 2020, come di consueto dopo il Lotto ci sarà da seguire l’uscita dei numeri vincenti di questo gioco (e dei relativi simboli). Noi siamo ovviamente pronti a seguire l’appuntamento per riportarvi il prima possibile la cinquina che potrebbe cambiare la vostra vita. Col “5” si vincono infatti 10mila euro, una somma che può fare la differenza, anche se non si tratta di un bottino particolarmente ricco. Ma potreste destinarla ad un progetto che potreste aver messo da parte a causa dell’emergenza coronavirus o usarla per risolvere qualche problema economico legato alla crisi causata dalla pandemia. Le occasioni e possibilità sicuramente non mancano, ma bisogna essere fortunati, soprattutto perché non si scelgono i numeri e simboli da giocare per l’estrazione del Simbolotto.

SIMBOLOTTO DOPO LOTTO: COME SI GIOCA

Per partecipare all’estrazione del Simbolotto, bisogna effettuare una giocata al Lotto, gioco di cui è complementare, ma sulla ruota in “promozione”. Per il mese di luglio si tratta di quella Nazionale. Così sulla schedina del Lotto viene stampata una cinquina di numeri e simboli: tutto accade in maniera automatica e gratuita, quindi non dovete pagare la giocata al Simbolotto, ma solo quella del Lotto. Così avete la chance di partecipare ad una doppia estrazione e quindi potreste ottenere una doppia vincita nel consueto concorso. Tutto molto semplice, vero? Questo è in effetti uno dei segreti del successo di questo gioco. Se dunque non avete tempo da perdere per scegliere la cinquina da giocare, ma non volete neppure saltare l’estrazione del Simbolotto, allora sapete come fare. Vi basterà solo pensare alla giocata del Lotto sulla ruota Nazionale e poi sperare di ricevere un bacio stasera dalla fortuna.



