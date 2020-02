Simbolotto, Lotto/ Numeri vincenti e simboli, estrazione di oggi 22 febbraio 2020

Sta volgendo al termine il viaggio del Simbolotto in Sardegna. La fine del mese si avvicina e così questo gioco, abbinato al Lotto, si appresa a salutare la ruota di Cagliari, protagonista a febbraio. Il viaggio si sposterà poi a Firenze, ma chi vuole sfidare la fortuna oggi, sabato 22 febbraio 2020, deve ancora puntare sulla ruota sarda. Per farlo basta sceglierla nella giocata al Lotto, così facendo si ottiene sulla schedina un’altra combinazione, fatta di cinque numeri e altrettanti simboli. Ciò avviene in maniera automatica e gratuita, quindi non sono previsti ulteriori costi rispetto a quelli del Lotto. Sullo scontrino di giocata dunque troverete la cinquina del Simbolotto da verificare una volta avvenuta l’estrazione, che ovviamente si tiene dopo il Lotto visto che si tratta di un gioco complementare a quello ben più noto. Per vincere dovete sperare di aver 2, 3, 4 o 5 numeri tra quelli estratti.

SIMBOLOTTO, DOPO LOTTO: QUANTO SI VINCE, I PREMI

Dopo aver chiarito come si partecipa all’estrazione del Simbolotto, è bene chiarire quanto si può vincere. Al termine dell’estrazione delle undici ruote del Lotto, avviene quella dei cinque simboli vincenti attraverso un’urna meccanica, sempre nella sede estrazionale di Roma. Dovete controllare i simboli-numeri stampati sullo scontrino con quelli estratti. L’importo varia a seconda del numero di simboli indovinati (a prescindere dall’ordine di estrazione) e dell’importo giocato sulla ruota specifica. Se l’esito del gioco è indipendente dalla giocata al Lotto, le vincite però si possono sommare (fino al limite previsto dalla normativa vigente). La struttura dei premi è semplice, ecco un esempio tenendo conto di una giocata al Lotto da un euro: si recupera questa somma con due numeri indovinati, con tre invece si ottiene una vincita di 5 euro, si sale a 50 per quattro numeri-simboli, ma si può arrivare a 5mila euro se azzeccate tutta la cinquina.

