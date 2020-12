Simon and the Stars e l’Oroscopo 2021/ “Sarà l’anno del Rinascimento”

Simon and the Stars e il suo Oroscopo 2021 a Domenica In: il noto astrologo è pronto a rivelare in anteprima nel salotto di Mara Venier le previsioni sul nuovo anno. Siamo agli sgoccioli di un 2020 nefasto e terribile segnato dalla pandemia da Coronavirus e tante sono le speranze per il 2021 che si preannuncia l’anno del vaccino e della rinascita per il mondo intero. “Sarà l’anno del Rinascimento” anticipa il famoso astrologo dalle pagine de Il Mattino a cui ha rivelato alcune previsioni sul 2021: “sarà l’anno di una nuova Era, quella dell’acquario. A cosa andiamo incontro? All’inizio di una ricostruzione dopo un 2020 massacrante. La vera porta d’ingresso dell’Era dell’Acquario è il 21 dicembre, con la congiunzione di Giove e Saturno al grado zero. Un evento che non si verificava da 800 anni, e che non credo sia un casa coincida con la data fissata dall’Europa per esprimersi sul vaccino”.

Non solo, Simone Morandi, questo il suo vero nome, ha rivelato anche quelli che saranno i segni indiscussi protagonisti del 2021: “saranno i segni d’Aria: Acquario, Gemelli e soprattutto Bilancia. Super favorita, si libera da tre anni infernali. Il Leone e lo Scorpione, segni fissi, refrattari a buttar giù le proprie certezze e ripartire. Ma il 2021 gli darà la spinta per affrontare il cambiamenti”.

Simon and the Stars: ecco come sarà l’Oroscopo 2021

Simon and the Stars non ha alcun dubbio: prima o poi ci lasceremo questo Covid alle spalle. “Ne usciremo eccome. Come ho detto, tutto è cominciato con la congiunzione di Saturno e Plutone, che non a caso è del 12 gennaio 2020. La stessa che c’era stata nel 1981, quando è cominciata la Guerra fredda ed è scoppiato l’Aids, nel 1947 l’anno del Piano Marshall, della contrapposizione tra America e Russia e di una terribile epidemia di influenza, e nel 1918 quando finisce la prima guerra mondiale e dilaga la Spagnola” – ha dichiarato il noto astrologo dalle pagine di Elle Magazine. L’astrologo ha però preannunciato per il 2021 un anno di miglioramenti: “Saturno in Acquario alzerà l’asticella del progresso tecnologico. Una rete telefonica come il 5G ci cade dentro precisa. Faremo grandi salti avanti in termini di progresso, ma Urano in Toro ci aiuterà a non dimenticare la natura e le risorse, altrimenti avremo un pianeta hi-tech ma devastato. Inizieremo anche a parlare di un nuovo diritto internazionale: quest’anno di pandemia diventerà il punto di partenza per riscrivere le regole comuni”.

Per quanto concerne i segni, invece, ha anticipato: “il 2021 sarà l’inizio di un processo lunghissimo, e cioè il passaggio dall’età dei Pesci a quella dell’Acquario. Si tratta di epoche di duemila anni che segnano la storia dell’umanità, non quella dei singoli. Ma noi abbiamo superato il crinale e saremo testimoni dell’alba di un mondo nuovo. Non potrà più succedere che una cosa sia vietata da una parte di mondo e concessa dall’altra perché, con questa pandemia, abbiamo finalmente capito che siamo tutti connessi”.



