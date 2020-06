Simon Clementi, compagno Claudia Gerini/ “Aspettarci è stato molto romantico”

Simon Clementi è il compagno di Claudia Gerini, la bellissima e bravissima attrice di tantissimi film di successo. Dopo la fine del matrimonio con l’ex marito Alessandro Enginoli, la storia d’amore con Federico Zampaglione dei Tiromancino e quella con Andrea Preti, l’attrice ha ritrovato la felicità tra le braccia di Simon Clemente. Un amore nato e vissuto lontano dal clamore mediatico, anche se la coppia è stata costretta ad uscire allo scoperto dopo che sono stati paparazzati per le vie di Roma. Su Simon si conoscono davvero poche cose: l’uomo è un imprenditore proprietario del bar Jarro a Ponte Milvio e dell’hotel Borgo Vista Lago, a Trevignano Romano, piccolo borgo sul lago di Bracciano. Non solo, Simon è anche proprietario di un sito online di prenotazione di hotel e strutture. Tra le sue passioni ci sono sicuramente i viaggi e la sperimentazione che l’hanno portato tantissimi anni fa ad aprire un piccolo bar a Roma. La sua fama di imprenditore non è passata inosservata neppure al Gambero Rosso che lo definisce a tutto titolo: imprenditore, viaggiatore e appassionato di cucina.

Simon Clementi e Claudia Gerini: “a lui piace Claudia e basta”

La storia d’amore tra Claudia Gerini e Simon Clementi va avanti da circa un anno. L’imprenditore è riuscito a conquistare il cuore della bella attrice dopo la delusione d’amore vissuta con il modello Andrea Preti più giovane di lei di circa 17 anni. A distanza di un anno però la coppia è uscita allo scoperto dopo che sono stati paparazzati, insieme, per le strade di Roma. Così la Gerini ha parlato del suo nuovo amore dalle pagine del settimanale DiPiù rivelando: “mi ha colpito subito la sua dolcezza, il suo vestire perfettamente il ruolo di padre. Lui mi ha conquistato anche perché non gliene mai è importato nulla del lavoro che facevo. Cioè sì, mi stima, ma a lui piace Claudia e basta. E così, un bel giorno, durante un appuntamento, ci siamo ritrovati l’uno nelle braccia dell’altro”. La coppia ha vissuto questi mesi di quarantena lontani, ma per fortuna dopo il 4 maggio sono riusciti a riabbracciarsi. “Aspettarci è stato molto romantico” ha detto Claudia che potrebbe anche pensare di convolare a nozze con l’imprenditore.



