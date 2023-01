Simon & the stars, chi è?/ “Astrologia? Mi dissero ‘sembri molto portato’ e poi…”

Simon & the Stars, ecco chi è il famoso astrologo e come è nata la sua passione per l’oroscopo

Non esiste appassionato di astrologia che non conosca Simon & the stars, affermato astrologo che si è fatto strada grazie ad un lavoro certosino in rete. Da quando è diventato famoso, lo vediamo nelle trasmissioni televisive nostrane, come “Oggi è un altro giorno” di Serena Bortone su Rai Uno, dove fa le sue previsioni e commenta le situazioni relative ai vari segni dello zodiaco. Sbirciando sul suo blog, nella biografia, apprendiamo che il suo avvicinamento a questo mondo è avvenuto praticamente in maniera casuale. Ad un certo punto della sua vita, ci fu infatti un incontro con Luisa De Giuli del TG5, un’esperta in materia.

Simon & the stars e la specialista si ritrovarono a colloquiare di astrologia e ben presto la donna gli suggerì di credere nelle sue capacità e di provare a farsi strada. Detto fatto. Simon & the stars sentiva fiducia totale nei suoi confronti, non a caso la De Giuli gli disse: “Mi sembri molto portato, vorrei organizzare un corso dopo l’estate. Semmai ti coinvolgerò”. Così, da quel momento in avanti, Simon comincia a divorare libri tematici per darsi un’infarinatura e non farsi trovare completamente digiuno dalla sua futura docente.

Simon & the Stars, la ‘spinta’ di Claudio Roe dopo uno studio “matto e disperato”

La De Giuli non organizzerà mai un corso ma Simon & the stars nel frattempo si prepara in maniera impeccabile. Ed ecco che due anni e mezzo dopo, Claudio Roe gli dà ‘spinta’ decisiva per decollare chiedendogli: “Ma dopo tutto questo studio, non vorresti trasformare questa passione in qualcosa di più concreto?”. E’ proprio in quel momento che il blogger decide di aprire una pagina facebook, cominciando a trattare l’argomento che gli stava più a cuore. Non ci è voluto moltissimo tempo per costruirsi un pubblico che, mi piace dopo mi piace, è diventato sempre più numeroso.

Autorevolezza e affidabilità, così Simon & the stars e le sue previsioni sono diventate un punto di riferimento per gli appassionati. Da lì le numerose ospitate televisive e i tanti apprezzamenti dei fan che oggi, in numero sempre più massiccio, affollano i canali social del famoso astrologo per rimanere aggiornati.











