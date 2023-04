Simon & the Stars, oroscopo Isola dei Famosi 2023/ “Segni di terra saranno forti”

Simon & the Stars a L’Isola dei Famosi 2023: l’oroscopo in studio

Nello studio de L’Isola dei Famosi 2023, nel corso della prima puntata, c’è anche uno degli astro blogger più amati dal web: Simon & the Stars. L’astrologo è presente in studio in quanto grande amico di Fiore Argento, ma viene interpellato da Ilary Blasi per una previsione su una particolare dinamica del gioco. Le ragazze che fanno parte della Tribù delle Chicas, infatti, sono troppe: per questo il gruppo verrà sfoltito e una di loro verrà sacrificata, al termine di una catena di salvataggio, e dovrà lasciare la tribù tutta al femminile.

Isola dei Famosi 2023, 1a puntata / Diretta e concorrenti: Helena e Marco nominati

Ilary Blasi chiede così una previsione all’astrologo, che ammette: “È difficile dirlo così su due piedi, però sicuramente in questo momento forse è Nathaly che ha il cielo più faticoso“. E, a seguire, offre una breve guida astrologica: “C’è da dire una cosa: a metà maggio cambia il cielo, Saturno e Giove cambiano posizione, quindi i segni di terra, come Toro e Capricorno, saranno molto forti. In questo momento, per esempio, Fiore è un Capricorno, comincia un po’ diesel ma da metà maggio potrebbe ingranare molto di più“.

DARIO ARGENTO, SORPRESA ALLA FIGLIA FIORE ALL'ISOLA/ "Orgoglioso che hai accettato questa sfida"

Claudia Motta “reietta” del gruppo all’Isola dei Famosi 2023

Tuttavia la previsione di Simon & the Stars si è rivelata errata. All’Isola dei Famosi 2023, infatti, è Claudia Motta la “reietta” del gruppo. La tribù delle Chicas ha dato vita ad una catena di salvataggio, che ha preso il via da Helena Prestes. Alla fine, l’unica a non essere stata salvata è proprio la modella, che è così costretta a lasciare il gruppo. La giovane naufraga finisce così nel gruppo degli Accoppiados, assieme a Pamela Camassa.

LEGGI ANCHE:

Ilary Blasi: "A me i normodotati non piacciono"/ Gaffe hot all'Isola dei Famosi!

© RIPRODUZIONE RISERVATA