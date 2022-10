Simona Atzori, ballerina senza braccia/ “Danza e pittura sono le mie due ali”

Simona Atzori, ballerina e pittrice senza braccia dalla nascita, è intervenuta in collegamento audiovisivo nel corso de “L’Ora Solare”, trasmissione di Tv 2000 condotta da Paola Saluzzi e andata in onda nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 ottobre 2022. Con lei c’era il ballerino della Scala di Milano Salvatore Perdichizzi, che balla con lei insieme ad altri tre professionisti nel suo spettacolo per celebrare i primi 20 anni (+2) di carriera.

Figlia di genitori sardi, Simona Atzori nel 2001 si è laureata in Arti visive alla University of Western Ontario a London (Canada) e nel 2006 ha danzato alla cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Torino. La sua arte è arrivata anche sul palco del teatro Ariston, tanto che il 17 febbraio 2012 si è esibita con il violinista David Garrett nella coreografia di apertura della quarta serata del Festival di Sanremo, curata da Daniel Ezralow. Di lei, Peridchizzi ha detto: “Simona ti dà una forza e una lezione di vita incredibili. In più, nei suoi spettacoli non si parla solo di danza, ma di tutti gli aspetti dell’arte, siano essi la pittura, la scrittura, la poesia, il canto. Lei è come la fenice: risorge sempre anche nelle difficoltà più gravi. Riesce a infondere forza a tutti noi”.

SIMONA ATZORI: “MIA MAMMA TONINA È IL MIO ANGELO”

Nella breve intervista a distanza con Paola Saluzzi, Simona Atzori ha ricordato la morte della mamma Tonina, avvenuta il 24 dicembre 2012: “C’è anche lei nel mio spettacolo. Lei ora è un angelo che ci guida e ci segue. Le dedicheremo un momento con alcuni video che raccontano di me, di noi e di ciò che lei ha lasciato a me e ai suoi ragazzi. Uno dei suoi ultimi desideri era che continuassimo a danzare assieme e noi lo stiamo facendo”.

Infine, Simona Atzori ha descritto brevemente le sue passioni: “All’età di 8 anni sono entrata nell’associazione internazionale di pittori che dipingono con la bocca e i piedi. La mia arte mi ha accompagnato per tutta la vita e i miei quadri sono stati esposti ovunque. Io ho due ali: una è la danza, l’altra è la pittura”.

