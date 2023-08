Simona Branchetti: “Barbara D’Urso o Myrta Merlino?”/ La scelta di casa Mediaset spiazza

Simona Branchetti traccia un bilancio consuntivo, tra vita e carriera: l’intervista senza filtri della conduttrice di Morning news

Il ruolo di timoniera a Morning news prolunga per lei, Simona Branchetti, che in una nuova intervista si sbilancia sulla guerra apertasi tra l’uscente Barbara D’Urso e la new entry Myrta Merlino, di casa Mediaset. La “Barbie” della TV, classe 1976, é confermata nei palinsesti Mediaset dei format in onda in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity, e resta al timone dello spin-off del format d’informazione Mattino 5, “Morning news”. Lo slot di informazione mattiniero del Biscione, per la bella e brava conduttrice, resta confermato fino al prossimo 22 settembre, per la gioia della diretta interessata e i fedeli spettatori. Un traguardo importante nella carriera della bionda giornalista, che nel curriculum vitae vanta tre anni vissuti alla conduzione delle mattine estive targate Mediaset.

E, in un’intervista esclusiva concessa a Libero Quotidiano, la popolare conduttrice Mediaset traccia un bilancio consuntivo, tra la vita e la carriera, con particolari riferimenti al debutto televisivo nella transizione tra il ruolo di giornalista della carta stampata a quello di conduttrice nel piccolo schermo: “È iniziato tutto tre anni fa, anche un po’ in fretta e furia. Fui scelta e mi affidarono il programma in 48 ore. La differenza sostanziale con Mattino Cinque è che Francesco Vecchi e Federica Panicucci sono in due, mentre io sono da sola in conduzione”, fa sapere, esordendo nell’intervista. Ma cosa cerca l’occhio pubblico della TV, alle prime ore del giorno, e quindi qual é il segreto del suo successo?

Simona Branchetti si pronuncia sull’affaire Barbara D’Urso e…

“C’è moltissima attenzione da parte delle famiglie verso i temi economici -é la replica della timoniera di Morning news-, in particolare si bada all’economia famigliare che io amo chiamare del salvadanaio a porcellino. Ci scelgono le persone che devono far quadrare i conti dei bilanci delle famiglie che di questi tempi non tornano mai”.

A differenza sua, invece, Barbara D’Urso, che per anni ha tenuto incollati allo schermo gli spettatori di Pomeriggio 5, non é riconfermata nei palinsesti TV per la stagione del format in partenza da settembre 2023. E al posto della napoletana, subentra la new-entry, Myrta Merlino. E, incalzata sull’accesa concorrenza che tira in casa Mediaset, Simona Branchetti, poi, non lesina una scelta tra Barbara D’Urso e Myrta Merlino, che si contrappone alla editoriale, maturata dai vertici: “Mi piacciono entrambe e credo possano coesistere”.

