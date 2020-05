Simona Branchetti e Carlo Longari si sono lasciati?/ L’ex di Elisabetta Ferracini…

Pubblicità

Storia al capolinea tra Simona Branchetti e Carlo Longari. La giornalista del tg5 e l’avvocato, ex di Elisabetta Ferracini, figlia di Mara Venier, si sarebbero detti addio dopo tre anni d’amore. A lanciare la clamorosa indiscrezione è Dagospia che, dopo aver diffuso la notizia della presunta fine del matrimonio tra Alessia Marcuzzi e Paolo Calabresi Marconi, sgancia una nuova bomba di gossip. “Vittima della quarantena o trafitta da cupido? Dopo tre anni, abbassa il sipario la storia tra la fatalona conduttrice del tg5 Simona Branchetti e l’avvocato Carlo Longari, ex di Elisabetta Ferracini”, scrive Dagospia che, tuttavia, non svela i motivi della presunta rottura tra i due.

Pubblicità

Simona Branchetti e Carlo Longari in crisi? Dagospia lancia lo scoop

Simona Branchetti, giornalista del Tg5, tra le più amate dal pubblico, da tre anni, è legata a Carlo Longari, ex di Elisabetta Ferracini nonchè padre di Giulio che oggi ha 17 anni. La coppia tra la giornalista e l’ex genero di Mara Venier, tuttavia, sarebbe giunta al capolinea. L’estate 2017, il settimanale Novella 2000 pubblicò le foto della giornalista e dell’avvocato in vacanza. La coppia ha sempre vissuto l’amore in totale riservatezza, lontano dalle luci dei riflettori e le notizie sono davvero poche. Nonostante sia molto attiva sui social, infatti, la Branchetti pubblica raramente foto private. Dagospia, tuttavia, sgancia lo scoop della fine della storia. Sarà vero?



© RIPRODUZIONE RISERVATA