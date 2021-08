Simona Branchetti sostituisce Federica Panicucci a Mattino 5?/ L’indiscrezione…

Simona Branchetti, giornalista del Tg5, è la padrona di casa delle mattine estive di canale 5. Con Mattino Cinque in vacanza, Simona Branchetti, ogni giorno, informa i telespettatori con il programma Morning News all’interno del quale si occupa di tantissimi temi dando particolare importanza all’attualità. Volto giovane, fresco e molto preparata, Simona Branchetti sta tenendo testa a Raiuno che, ogni giorno, trasmette Uno mattina Estate e Dedicato, il nuovo programma affidato alla conduzione di Serena Autieri. La scelta di Mediaset di affidare un programma d’informazione estivo ad un volto preparato e che i telespettatori già conoscevano a Simona Branchetti si sta rivelando vincente al punto che, secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi nel numero in edicola dal 5 agosto, la giornalista, in futuro, potrebbe diventare anche il volto di un’altra trasmissione Mediaset.

Federica Panicucci e Marco Bacini, salta il matrimonio/ Le nozze rimandate per…

Simona Branchett e Federica Panicucci, l’indiscrezione di Oggi su Mattino 5

Da anni, Federica Panicucci, attualmente in vacanza con il compagno Marco Bacini, è il volto femminile di Mattino Cinque. Secondo quanto fa sapere Alberto Dandolo nella sua rubrica ‘Ah… Saperlo’, che cura per il settimanale Oggi, tuttavia, in futuro potrebbe esserci un cambiamento all’interno della trasmissione. Secondo Dandolo, infatti, Mediaset starebbe valutando il lavoro di Simona Branchetti a Morning News per un eventuale passaggio di testimone. “Simona Branchetti è una risorsa interna e ha un contratto meno oneroso di Federica. A decidere però saranno gli ascolti”, si legge nella rubrica Ah Saperlo di Alberto Dandolo. Per ora, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione mentre la Panicucci continua a godersi il riposo prima del ritorno a Milano.

LEGGI ANCHE:

Federica Panicucci Vs le fan di Can Yaman/ "Assembramento indecente! Non possiamo.."Federica Panicucci/ "Un Natale particolarmente magico? Il primo che ho passato con i miei figli"

© RIPRODUZIONE RISERVATA