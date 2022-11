Simona Caldarone: “Sono la compagna di Francesco Mango”/ “Insieme da tre anni, Viola Valentino sa tutto”

Simona Caldarone a Pomeriggio 5 svela: “Sono la compagna di Francesco Mango”

A distanza di pochi giorni dal matrimonio di Viola Valentino e Francesco Mango, a Pomeriggio 5 arriva il racconto della donna che dice di essere la compagna dell’uomo. Lei si chiama Simona Caldarone e, in collegamento con Barbara D’Urso, dichiara anche che la moglie Viola sa tutto di loro.

Viola Valentino e Francesco Mango si sono sposati/ "Come pegno d'amore le ho regalato due capre"

“Non sono l’amante di nessuno perché con Francesco ho fatto cose non da amante ma da compagna. – ha esordito la donna in diretta su Canale 5, spiegando che – Noi abbiamo convissuto dentro casa per settimane intere quando veniva a Roma, fino anche ad un mese di seguito, ed in tre anni e mezzo che stiamo insieme questo è accaduto molte volte.” Spiega poi che: “Dieci giorni prima del matrimonio mi ha chiamato per dirmelo. Il giorno prima in cui in TV ha annunciato il matrimonio mi ha tenuto tutto il giorno al telefono, dicendo che lui mi ama alla follia e lo avrebbe fatto anche se adesso doveva prendersi cura di un’altra persona.”

Viola Valentino e Francesco Mango "Ci sposiamo 27 ottobre"/ "Ma siamo discriminati…"

Simona Caldarone: “Viola Valentino sa tutto di me e Francesco, ci siamo anche incontrate”

La rivelazione più sconvolgente è arrivata quando Simona, presunta amante di Francesco Mango, ha rivelato che “Viola Valentino sa perfettamente tutto. Lui mi fa le videochiamate davanti a lei e noi ci siamo anche incontrati tutti e tre insieme.”

Simona Caldarone, che nella vita privata fa la dentista, ha inoltre spiegato che: “Francesco mi ha sempre giustificato il fatto di stare con lei dicendo che ha una certa età, di non poter rinunciare a ciò che ha costruito con lei, che ha poi una certa età… Lui mi dice che lei gli ricorda la madre“ – facendo insomma intendere che lui stia con la Valentino anche per soldi. E ha concluso dichiarando che: “Viola e Francesco ieri mi hanno chiamato ripetutamente quando hanno saputo che sarei venuta qui per farmi pressione per non parlare”. Come replicherà la coppia di novelli sposi?

RICCARDO FOGLI E VIOLA VALENTINO PERCHÈ SI SONO LASCIATI?/ "Patty Pravo? La amava"

© RIPRODUZIONE RISERVATA