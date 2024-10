Simona Cavallari è una delle attrici più note del nostro Paese, conosciuta soprattutto per aver recitato ne Il Capo dei Capi e La Piovra, serie tv di grande successo. Oltre ad essere conosciuta per la sua incredibile bravura nella recitazione, Simona Cavallari è nota al pubblico anche per essere stata l’ex fidanzata del cantante Daniele Silvestri, padre dei suoi figli Levon Axel, Santiago e Pablo. Tra loro purtroppo è finita molto male, tanto che l’attrice aveva rilasciato un’intervista a Verissimo parlando della sua sofferenza dopo la fine di questa grande storia d’amore.

Simona Cavallari e la malattia, la depressione: "Non volevo più vivere"/ "La tristezza è arrivata quando..."

A Silvia Toffanin aveva spiegato di essere stata in analisi per lungo tempo dato che dopo la rottura si è infranto il sogno più grande della sua vita, quello di avere una famiglia felice. Simona Cavallari ha detto di essere stata un periodo sentendo di non avere speranze: “Io stavo appassendo“, aveva detto a Verissimo, raccontando che quel momento era coinciso con le riprese di Squadra Antimafia, serie che l’ha distratta salvandola da brutti pensieri. Oggi Simona Cavallari ha un altro compagno, un imprenditore con il quale ha finalmente ritrovato il sorriso dopo anni bui.

Simona Cavallari, le insicurezze e il sogno più grande della sua vita: “Voglio vivere in mezzo alla natura”

Di certo l’attrice Simona Cavallari non ha mai risparmiato le confidenze più intime e delicate sulla sua vita. In un’intervista a The Wom si era anche aperta rispetto al tema delle insicurezze, raccontando di aver fatto un lungo lavoro su sè stessa per essere una persona più forte. In analisi ha scoperto cosa generava quei sentimenti negativi, un percorso difficile che però le ha insegnato a tirare fuori tutto quello che aveva dentro. Anche rispetto alla recitazione Simona Cavallari si è detta spesso insicura, ma non ha mai dubitato del suo talento ed è sempre riuscita ad andare avanti, dichiarando di avere sempre avuto qualcosa da esprimere.

Tempo fa, l’attrice ha anche confessato di essere riuscita a trovare armonia dentro di sè: “Bisogna imparare ad apprezzare ciò che si ha e di stare bene con chi ci sta vicino“, ha spiegato intervistata da Destinazione Benessere: “il senso di benessere può essere assaporato in qualsiasi luogo, soprattutto in mezzo alla natura perché ne amo le sensazioni che mi dà“. Oggi Simona Cavallari si dedica completamente ai suoi figli, crescendoli al mare e al sole, abituandoli a passeggiare nella natura e a fare lunghi percorsi in bicicletta.