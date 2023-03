Simona e Gennaro, Matrimonio a prima vista/ La scintilla non scatta ma…

Simona e Gennaro di Matrimonio a Prima Vista: l’alchimia è lontana anni luce, ma l’esperimento…

Tra Simona e Gennaro non è mai scattata nessuna scintilla durante le prime puntate di Matrimonio a Prima Vista. Non è detto che non possa accadere in seguito, ovviamente, ma la partenza non è stata del tutto incoraggiante. Basti ripensare ai primi incroci di sguardi nel giorno delle nozze: la viareggina non sembrava particolarmente intrigata dall’aspetto di Gennaro e anche durante la luna di miele le cose non sono migliorate. Proprio nella settimana trascorsa nel Mar Rosso, Simona ha preso le distanze dal marito, chiudendosi sempre più in se stessa.

Non sono mancati i tentativi di riavvicinamento da parte del cameriere, ma Simona a quanto pare non ha gradito più di tanto e non ci ha pensato due volte a sottolineare il suo punto di vista: quel che le piace di un uomo, infatti, è il lato stron*o piuttosto che la dolcezza. Con il galante Gennaro, che invece punta sul romanticismo, non sembrano esserci infatti molti margini.

Simona e Gennaro, troppo diversi per stare insieme? Rapporto complicato a Matrimonio a Prima Vista

Il pubblico segue con attenzione l’evolversi sentimentale tra Simona e Gennaro a Matrimonio a Prima Vista, anche se le strade tra i due concorrenti sembrano destinate a dividersi. Le sorprese, in un programma televisivo, possono essere sempre dietro l’angolo, ma questo non sembra il caso in cui possano esserci ribaltoni. “Non ho niente nei suoi confronti ma sono io che ho bisogno di soffermarmi sulle cose prima di poter andare avanti“, ha confidato Simona agli autori nelle precedenti puntate. Al web ha dato l’impressione di non credere pienamente nelle sue parole, tantomeno nell’esperimento sociale di Matrimonio a Prima Vista. Aveva chiesto tempo per aprirsi nei confronti di Gennaro, ma la situazione fino a questo momento non sembra essere cambiata.

