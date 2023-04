SIMONA E GENNARO, MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA/ Un gioco per aprirsi e conoscersi

Gennaro e Simona aprono la nuova diretta di Matrimonio a prima vista Italia con una sorta di generale incertezza che traspare dall’incontro con gli esperti del programma. “Le cose tra noi non sono mai iniziate”, confessa lei prima che l’esperto gli propone un nuovo “gioco” per cercare di avvicinarli un pochino. Dal giorno successivo, a turno la coppia dovrà trattare l’altro come un Re che deciderà tutto quello che succede, da cosa fare a come comportarsi, e l’altro dovrà a turno eseguire tutti i desideri del compagno senza giudizi o commenti. (Agg. di Lorenzo Drigo)

Gennaro e Simona, il feeling non scatta e il percorso a Matrimonio a Prima Vista si complica irrimediabilmente

Simona e Gennaro continuano a vivere una fase di stallo a Matrimonio a Prima Vista. Nonostante le buone intenzioni del marito, l’affascinante imprenditrice non riesce proprio a lasciarsi andare. C’è qualcosa, più di qualcosa, che la blocca fin dal principio e che le impedisce di viversi appieno questa esperienza. Probabilmente è questione di feeling, un feeling che non c’è e che non è scattato nemmeno quando Gennaro, dopo aver intrapreso una serie di iniziative inefficaci per far colpo su di lei, ha completamente cambiato strategia.

Il simpatico cameriere, ad un certo punto del percorso, ha provato a proporsi in maniera molto più leggera alla sua sposa, prendendosi meno sul serio e cercando di alleggerire la situazione. Puntualmente, però, finisce per compiere veri e propri passi indietro. “Spero vivamente che non tiri fuori il telefono davanti a lei per fare le domande. Sarebbe un autogol pazzesco”, il commento dell’esperto Andrea Favaretto, in riferimento ad alcune domande che il ragazzo si sarebbe appuntato sulle note per entrare più in profondità di dialogo con Simona.

Matrimonio a Prima Vista: Gennaro e Simona, un'altra coppia a serio rischio rottura dopo che…

Detto, fatto. Così i i dubbi del Life coach si rivelano presto fondatissimi. Gennaro compie un autogol pazzesco, mostrando le domande a Simona, che già innervosita da alcuni suoi atteggiamenti, si allontana ulteriormente. La situazione sembra sfuggire definitivamente di mano al ragazzo, con l’imprenditrice che confida agli autori le sue sensazioni negative in vista delle prossime puntate. “Non è che se parliamo tranquillamente allora mi sto innamorando”, la precisazione della concorrente, che dà sempre più la sensazione di voler chiudere l’esperimento di Matrimonio a Prima Vista. Insomma, questa coppia è più che mai a rischio. E non è la sola…

