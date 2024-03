SIMONA E I FIGLI ILENIA E GABRIELE, STORIA TOCCANTE A C’È POSTA PER TE 2024/ Regalo dei calciatori della Roma

Non riescono a trattenere le lacrime Ilenia e Gabriele quando scendono dalla scala di C’è posta per te 2024 i suoi idoli: i calciatori Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. “Noi siamo qui perché la vostra speciale mamma ha deciso di organizzarvi questa sorpresa, e siamo qui per trasmettervi il nostro grande abbraccio, perché sappiamo quello che avete vissuto.” esordisce Pellegrini.

“Siamo felici di vedervi piangere di felicità, avete una mamma straordinaria. Di forza ne avete tanta, come vi ha insegnato il vostro papà” continua Mancini. “Noi siamo tre papà e cerchiamo di essere quello che vostro padre è stato per voi: un esempio. Viviamo ogni giorno per questo obiettivo.” ammette Cristante. Non manca qualche dono: gadget della Roma e un regalo in denaro che non viene svelato. (Aggiornamento di Anna Montesano)

La storia di Simona e dei figli Gabriele e Ilenia a C’è posta per te 2024

La nuova puntata di C’è posta per te 2024 ha inizio con la storia di un regalo. Maria De Filippi presenta in studio i tre calciatori della Roma Gianluca Mancini, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. I tre calciatori sono la sorpresa che Simona vuole fare a ai figli Ilenia e Gabriele, per dire loro “non sono come papà”.

L’uomo è morto nel 2022, era il perno della famiglia e viveva per loro. “Io ci provo ad essere come lui ma non ce la faccio. È novembre del 2020 quando vedo che mio marito dimagrisce. Va a fare le analisi e scopre di avere un brutto male. Lui non mi ha mai detto la verità perché credeva che non avrei retto e così era.” Lui le ha mentito per non farla soffrire e le ha detto che non aveva speranza di guarire solo poco prima della sua morte.

Simona chiede scusa ai figli: “Morto vostro padre non riesco ad essere come lui”

La donna vuole chiedere allora scusa ai suoi figli per non riuscire ad essere come lui, per non avere lo stesso dialogo che avevano col padre e non riuscire a provvedere a loro economicamente, cosa di cui si occupava proprio il loro papà. Ilenia e Gabriele hanno accettato l’invito di Maria De Filippi a C’è posta per te 2024. Non manca la commozione quando dall’altra parte della busta vedono la loro mamma che dice loro: “Vi voglio chiedere scusa perché da quando papà non c’è più io non riesco ad essere come lui. Lui era speciale, era un amico, un confidente, il perno della nostra famiglia. È andato via troppo presto e io sto andando avanti grazie a voi. Siete ragazzi stupendi, incredibili e migliori di me”.

