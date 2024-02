Simona Izzo: “A letto leggo racconti erotici a Ricky Tognazzi”/ “Con lui sono molto seduttiva”

Simona Izzo: “Molto gelosa di Ricky Tognazzi”

Ospite di “Storie di donne al bivio”, Simona Izzo racconta il suo amore con Ricky Tognazzi: “Stiamo insieme da 38 anni ma non cambiato tanto. Non è vero che cambia per tutti: dipende dalle aspettative che tu hai. È chiaro che se tu incontri l’altro nel dialogo… E quindi qui sono stata fortunata. Tognazzi è un gourmet. E io sono un gourmet. È un regista. E io sono uno sceneggiatore e un regista. È fedele. E anche io. E quindi abbiamo lo stesso sistema onirico, sentimentale. Questa è stata la grande fortuna”. La regista prosegue poi: “Sto con mio figlio da 47 anni. Anche mio marito è un po’ mio figlio”. I due si sono sposati: “Io avevo 41 anni, ho detto ‘Senti o lo facciamo adesso o mai più perché dopo sarai troppo vecchio'”.

Simona rivela: “Sono molto gelosa. Ho fatto delle scenate incredibili a mio marito, anche una volta, perché il suo sguardo è transitato oltre 24 secondi mentre ordinava una bistecca. Eravamo a New York, c’era un’attrice che faceva la cameriera. ‘May I have a steak, please?’ ha chiesto. Ci ha messo tre ore. Dico, Riky, svegliati. Chiedi una bistecca, punto”. Poi, la rivelazione: “Sono gelosa di Enrica Bonaccorti. Quando io ancora non ero con Riky, però mancava poco, si sono dati un bacio”.

Simona Izzo: "Sono stata a pranzo con Pertini"

Antonello Venditti, racconta Simona Izzo, era un traditore seriale: “A meno che non abbia smesso adesso, che sai con l’età uno si ridimensiona un po’. Purtroppo sì, perlomeno con me è andata così. Io non sopporto il tradimento perché non posso rispondere con la stessa moneta, mi capisci?”. Anche Monica Leofreddi è stata tradita da Venditti, secondo Monica Setta: “Io e lei siamo tanto amiche, perché non me lo ha raccontato?” si chiede la regista. “Io non sono riuscita a entrare in una stanza perché lui era con una signorina. Sono salita e ho trovato un reggiseno nel bagno. Lui ha detto che secondo lui era della persona che la notte prima aveva dormito lì. Quindi ha negato”. Secondo la Izzo il traditore nega perché non si “innamora delle amanti”.

Parlando di sesso, la sceneggiatrice e regista prosegue: “Io faccio molto l’amore, con un uomo soltanto adesso. Però io ho molta fantasia. L’amore è chimico, dura tre anni. Poi c’è l’amore lo stesso, ma non è più chimico, è intellettuale, è cerebrale. Certo, anche fantasie intellettuali. Certo, anche le fantasie. Per esempio, io che adoro Anais Nin, il Delta di Venere, ogni tanto a Ricky gli leggo qualcosa, con la mia voce fonda e quando leggo penso di essere molto seduttiva al buio, perché il buio mi aiuta. Certe trasparenze aiutano le donne della mia età. Io con lui mi sento figa ancora“. A proposito di seduzione, Simona Izzo racconta: “A me con tutti gli uomini che mi sono molto piaciuti è successo qualcosa. Oggi prenderei un caffè con Renzi e un tè con la Meloni perché non la conosco bene. Uno champagne, invece? Con Mattarella. Io sono andata a pranzo con Pertini. Mi chiamarono dal Quirinale. Lui mi disse una cosa bellissima: ‘Lei c’ha gli occhi liquidi. Mi piacciono questi suoi occhi liquidi. Lei piace a tutti. Alle donne, ai bambini, agli anziani’. Un incontro bellissimo”.











