Simona Izzo, incidente in barca a Capri/ “Vado in giro con una stampella, sto bene..”

L’estate inizia con una piccola disavventura per Simona Izzo che, durante un weekend a Capri con il marito Ricky Tognazzi, è caduta. Niente di grave, fortunatamente, per la regista, sceneggiatrice, doppiatrice e attrice italiana che, tuttavia, per evitare future, brutte sorprese, ha preferito farsi visitare. Per qualche giorno sarà costretto a muoversi con una stampella, ma la Izzo assicura di stare bene anche, se naturalmente, ha rischiato di farsi male seriamente come, ad esempio, è accaduto nelle scorse settimane a Mara Venier. L’annuncio dell’incidente di Simona Izzo e del relativo piccolo infortunio che ha rimediato l’attrice è avvenuto durante la trasmisisone ‘C’è tempo per’, il nuovo programma estivo di Rai Uno condotto dalla coppia televisiva composta da Beppe Convertini e Anna Falchi.

SIMONA IZZO CON LE STAMPELLE DOPO INCIDENTE IN BARCA: LEI RASSICURA TUTTI

Niente di grave per Simona Izzo che potrò presto tornare a godersi la sua estate con il marito Ricky Tognazzi nonostante sia caduta in acqua «come un pesce» durante un primo accenno di vacanza a Capri. A raccontare la modalità dell’infortunio è stata la stessa Izzo che, tuttavia, ha immediatamente rassicurato tutti dopo l’annuncio dell’incidente all’interno della trasmissione di Raiuno “C’è tempo per”. “Sto bene, ma mi muovo con una stampella”, ha aggiunto la Izzo. Beppe Convertini, conduttore del programma, invece, ai microfoni di Today ha augurato una pronta guarigione alla moglie di Ricky Tognazzi sperando di poterla avere presto in trasmissione. «Le facciamo un grande in bocca al lupo e la aspettiamo lunedì prossimo in studio», ha detto.



© RIPRODUZIONE RISERVATA