Simona Izzo la spara grossa contro Russell Crowe: “Irriconoscibile”/ Alberto Matano basito: “Non dirlo”

Simona Izzo va giù pesante contro Russell Crowe: “Irriconoscibile, me lo ricordavo diverso”

Nella puntata di ieri de La vita in diretta, Simona Izzo è andata giù dura contro Russell Crowe criticandolo per il suo aspetto fisico. A rendere più spiazzante il tutto il fatto che poco prima si era parlato della polemica su Tananai che postando sui social una foto ritoccata in cui appariva più in carne è stato accusato di grassofobia da gente comune e volti nomi come Big Mama. Andando con ordine dopo aver parlato del caso Tananai, Alberto Matano ha mostrato una clip sulla notizia del giorno di ieri, la presenza come ospite di Russell Crowe al Festival di Sanremo 2024 come annunciato da Amadeus a Viva Rai2 da Fiorello.

A questo punto, a La vita in diretta Simona Izzo ha stroncato Russell Crowe giudicandolo impietosa sul suo aspetto fisico. Stando a quanto riportato da Biccy l’ha sparata grossa: “Ok che viene al Festival, ma chi lo doppia, Luca Ward? Ah, parlerà italiano, ok, vabbè ma quelle due paroline che ha imparato. Però poi cosa dire… Comunque è irriconoscibile davvero, posso dirlo? Altro che Tananai ragazzi. Non è irriconoscibile? Io il gladiatore me lo ricordavo un po’ diverso. Eh vabbè ho capito, ma è così. No, non lo posso dire? Ok allora evviva Russell Crowe.” L’attrice e regista ha lasciato basiti Alberto Matano e gli ospiti.

Alberto Matano spiazzato da Simona Izzo: “Non dirlo dai, andiamo avanti”

Ieri a La vita in diretta, Simona Izzo ha stroncato Russell Crowe ed Alberto Matano, consapevole del terreno scivoloso in cui si stava addentrando la discussione ha tagliato corto e cambiato subito discorso rimproverandola: “Sono passati degli anni Simona, dai. Uno non può rimanere incollato all’immagine che aveva venti anni fa. Poi in quel film lui doveva avere quel fisico. Vabbè andiamo avanti, oggi come vi sentite? Perché oggi come sapete è il blue monday, il giorno più triste dell’anno” Ed in effetti dall’uscita del film premio Oscar Il Gladiatore sono passati ben 24 anni.

Non solo Alberto Matano, anche Silvana Giacobini ha detto la sua sulle frasi spiazzanti di Simona Izzo nei confronti di Russell Crowe. La giornalista ha invitato tutti a stare molto attenti ai messaggi che si lanciano, sottolineando l’incongruenza di criticare Tananai perché prende in giorno chi è grasso e viene, giustamente, criticato da Big Mama e poi scivolare in battute di questo tipo. Tutti però a La vita in diretta sono stati concordi nel ritenere che l’attrice e regista non volesse criticare il peso dell’attore di hollywood ma solo sottolineare come è cambiato in questi anni.











