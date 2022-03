Simona Izzo “Mi manca mio papà Renato”/ “Senza mio marito Ricky Tognazzi starei male”

Simona Izzo è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni di “Dedicato”, trasmissione di Rai Uno condotta da Serena Autieri e Gigi Marzullo e andata in onda nel pomeriggio di oggi, sabato 19 marzo 2022. La moglie di Ricky Tognazzi ha ricordato suo padre Renato proprio nel giorno della festa del papà: “Mi manca telefonargli, chiedergli come sta. Era veramente un uomo intelligente. Ogni tanto lo faccio davvero: prendo il telefono e gli dico ‘ciao papà’. Lui adorava le donne e noi quattro figlie femmine”.

Fiamma Izzo, sorella di Simona: "S'intromette su tutto"/ "Litighiamo spesso, ma poi…"

Lui era un tenore come timbro e aspirava a una carriera lirica. Di conseguenza, era innamorato della voce di sua sorella Fiamma: “Al funerale di papà, ognuna di noi sorelle ha fatto una cosa per lui. Io ho letto uno scritto che avevo fatto, mio figlio ne ha fatto un altro e lei ha cantato ‘O mio babbino caro’ con la sua voce meravigliosa, tratto da Gianni Schicchi di Puccini”.

Simona Izzo: "A 16 anni subii violenza"/ "Lui mi rinchiuse in casa: lo feci bere e…"

SIMONA IZZO: “MIO FIGLIO FRANCESCO È UN UOMO MOLTO ATTENTO E MI CHIAMA OGNI GIORNO”

Nel prosieguo di “Dedicato”, Simona Izzo ha ricevuto la dedica video di suo figlio Francesco, che “è un uomo molto attento e mi chiama tutti i giorni. Discutiamo molto perché mi dice che sono troppo invadente, ma io in realtà voglio mettere la vita delle persone perché è disordinata”. Immancabile poi un riferimento al marito Ricky Tognazzi: “Se lui mi manca dentro casa, io sto malissimo. Noi dormiamo insieme ancora. Non sospiro più come una volta quando lo vedo, ma per me è importantissimo. Le mie sorelle percepiscono Ricky come un fratello”.

Simona Izzo, chi è la moglie di Ricky Tognazzi/ "11 anni a chiedere il matrimonio, ma lui..."

Suo suocero Ugo Tognazzi era “un volontario seduttore. Lui corteggiava le donne: una volta andammo a una festa e a un certo punto le sussurrò una cosa all’orecchio. Lei si sdegnò e io gli chiesi cosa le avesse detto: le aveva chiesto quand’era stata l’ultima volta che avesse fatto l’amore. Però, poco dopo, lei tornò da lui e non lo lasciò per tutta la sera”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA