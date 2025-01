Simona Izzo spende parole al miele per il marito Ricky Tognazzi: “Gentile e accudente, unico al mondo”

Simona Izzo ha raccontato di aver superato dei momenti personali molto difficili da quando, ormai quarant’anni fa, ha incontrato per la prima volta Ricky Tognazzi. Tra la regista e l’attore scattò subito un’intesa scintillante, come raccontato dalla Izzo in diverse interviste televisive. A lui attribuisce anche una svolta a livello personale, dato che Simona combatteva contro una insidiosissima depressione. “Mio marito è l’unica persona al mondo che ha sempre sopportato la variabilità del mio umore. È gentile, accudente”, ha svelato Simona.

Dopo essersi incontrati a metà anni ottanta, sul set di Parole e Baci, i due sono rimasti fidanzati nove anni. Dopodiché sono arrivati al grande giorno del matrimonio, segnando un nuovo straordinario inizio. Dopo tanti anni insieme Simona e Ricky sono affiatati più che mai, anche se non mancano i battibecchi e le tentazioni all’interno della coppia.

A proposito di tentazioni, Simona Izzo si è lasciata andare ad una confessione hot a Storie di donne al bivio, parlando di dieta e del rapporto amoroso con suo marito. “Le tentazioni ci sono ma noi riusciamo a resistere quando facciamo l’amore. Così, poi, dopo Ricky fa uno dei suoi meravigliosi panini, o insieme cuociamo gli spaghetti”, ha confidato l’attrice settantunenne.

Tra i due regna l’armonia e l’intesa sotto le lenzuola, nonostante i tanti anni trascorsi insieme, non conosce periodi di stanca. La regista e l’attore, evidentemente, sanno come tenere viva la fiamma della passione. Ancora oggi, infatti, l’intimità gioca un ruolo fondamentale nel loro rapporto di coppia che infatti procede a gonfie vele.

