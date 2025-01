Francesco Venditti è il frutto d’amore della tormentata relazione che fu tra Simona Izzo e Antonello Venditti. Il figlio della celebre regista romana e del mitico cantautore, non ha mai nascosto di aver sofferto in passato per la separazione dei suoi genitori, ma oggi ovviamente è acqua passata. Dunque, in che rapporti è con mamma Simona e papà Antonello? “Con mio padre ho un rapporto bellissimo”, raccontò Francesco, qualche tempo fa, in una intervista a Domenica Live, mettendo a tacere un po’ di dicerie sul loro legame.

Antonello Venditti, ex marito Simona Izzo/ Il periodo buio dopo la separazione: "Pensai al suicidio"

“Non ci siamo visti per tanto (nel periodo della pandemia, ndr) ma la particolarità nostra è che ci sentiamo davvero dentro. Non che con mia mamma non mi senta, ma io e mio padre ci sentiamo proprio a livello empatico”, ha dichiarato Francesco Venditti. Per Simona Izzo è normale che sia così, “perché sono due maschi, si sentono molto”, ha detto.

Simona Izzo/ Depressione bipolare, confessione choc: "Sono stata infelice, metà vita passata a letto"

Francesco Venditti, parla il figlio di Simona Izzo e Antonello Venditti: “Separazione può essere faticosa”

Nell’intervista doppia rilasciata nell’indimenticabile salotto di Barbara D’Urso, Simona Izzo ripercorre alcune delle difficoltà legate alla separazione da Antonello e alla gestione del figlio Francesco Venditti. “Quando ci si separa si soffre molto. I figli non possono capire perché un figlio non si separa dal padre”, le parole della Izzo. Francesco, che ha ripercorso le orme di mamma nel mondo del cinema come attore e doppiatore, spiega meglio il suo punto di vista.

Simona Izzo, rivelazione hot sul marito Ricky Tognazzi/ "Facciamo l'amore per combattere attacchi di fame"

“Può essere faticosa la separazione, anche con la mia ex moglie c’è un fattore emotivo ed è difficile. Non vuole dire non volersi bene, semplicemente è faticoso”, ribadisce il figlio di Simona Izzo. “Io ho elogiato la famiglia allargata, si deve tentare di stare insieme. Io preferisco la fatica alla separazione. Ma mio figlio è felice e realizzato, soprattutto fa felice le persone che ha vicino”, assicura mamma.