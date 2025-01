Il periodo più buio di Simona Izzo: “Metà della mia vita passata a letto perché…”

Forse non tutti sanno che la celebre attrice e regista, Simona Izzo, ha dovuto fare i conti con una brutta e insidiosa depressione bipolare in passato. Una situazione che a suo dire l’ha costretta a trascorrere metà della sua vita a letto, a causa degli sbalzi di umore che la affliggevano ed una infelicità galoppante. In una toccante intervista rilasciata al Corriere della Sera, la settantenne romana ripercorre i momenti di profondo dolore vissuti nel corso della sua vita.

Con la depressione bipolare, ad esempio, ha dovuto convivere molto a lungo, lottando contro se stessa e le sue emozioni contrastanti. “Ho provato molta sofferenza, sono stata tanto infelice”, ha ammesso Simona Izzo. “Si tratta di una depressione bipolare che mi ha fatto passare metà della mia vita a letto. Per fortuna poi nella mia vita è arrivato Ricky Tognazzi”, dice con gli occhi a cuore Simona.

Simona Izzo, così l’amore per Ricky Tognazzi spazzò via la depressione

In qualche modo, Ricky Tognazzi, ha rappresentato una ‘via di uscita’ per Simona. O meglio, l’amore ha portato una ventata di gioia e ottimismo nella sua vita, consentendole di tenere a bada la depressione. Con il supporto di tutti, Simona Izzo è faticosamente riuscita a riprendere in mano la sua vita, anche se quella della depressione non è stata l’unica sfida dell’attrice.

La Izzo, infatti, soffrì molto dopo la tormentata storia d’amore con l’ex marito Antonello Venditti. A proposito della relazione con il cantautore romano, la regista ha fatto sapere di aver voltato pagina dopo aver scoperto un tradimento. “Aveva un’altra che poi ha lasciato dopo che noi due ci eravamo lasciati”, ha raccontato lei, facendo intendere che oggi i rapporti con l’ex marito sono ridotti al minimo indispensabile.

