Simona Izzo, non solo attrice, doppiatrice, regista e sceneggiatrice, ma anche un personaggio televisivo molto amato e seguito dal pubblico televisivo. Negli ultimi anni, infatti, si è fatta conoscere dal grande pubblico entrando nella casa del Grande Fratello Vip dove ha riscosso un grandissimo successo rivelando anche la sua skin routine per una pelle curata e degna di nota. “Cambio crema tutte le sere” – ha detto la sceneggiatrice. Non solo, la regista ha ammesso di essere ricorsa anche ad un lifting facciale che è stato molto apprezzato dal compagno Ricky Tognazzi. “Mio marito mi dice che sono ancora molto sexy” – ha detto l’attrice che ha scelto un intervento non invasivo, visto che si tratta di una operazione mirata che elimina l’eccesso di pelle rilassata andando così a migliorarne il tono muscolare”.

L’attrice e regista si è poi soffermata a parlare del rapporto con il marito Ricky Tognazzi che è stato importantissimo in un momento molto delicato della sua vita. “Ho passato metà della mia vita a letto per una depressione bipolare che non ho mai voluto curare” – ha detto la Izzo.

Simona Izzo ha dovuto fare i conti con una depressione bipolare per tantissimi anni e da cui è riuscita ad uscirne grazie al marito Ricky Tognazzi. “Mi ha salvato mio marito” – ha raccontato la Izzo – “quando stavo male mi lasciava dormire aspettando che il malessere andasse via”. Una presenza importante che ha contribuito ad aiutarla a superare questo momento di grande difficoltà. Oggi la coppia è più innamorata che mai come ha rivelato la sceneggiatrice: “la notte facciamo l’amore e poi di stiamo abbracciati a mangiare un panino”.

Infine la Izzo ha parlato anche dell’ex marito Antonello Venditti che la scorsa estate è stato al centro di una polemica per via di un video diventato virale sui social: “ha commesso una leggerezza, non è un mostro. È un uomo di cultura e rispetta il suo pubblico”.