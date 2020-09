Simona Izzo “Sto ancora male”/ “Linda Fiorentino deve rassodarsi il cervello”

Simona Izzo è stata ospite quest’oggi in collegamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, per aggiornare le sue condizioni fisiche dopo la caduta dalla barca degli scorsi mesi. La nota attrice e regista, moglie di Ricky Tognazzi, stava passando da un motoscafo allo yacht, quando ha perso l’equilibrio ed è caduta in mezzo, colpendo violentemente la schiena. “Sono andata dall’ortopedico, quarta volta che andavo, dopo che ho fatto un’altra tac, la frattura purtroppo non si è ricomposta, le apofasi, degli ossicini che tengono le vertebre, sono fratturate, ho il bustino come Madonna, dovrò portarlo per altri due mesi perchè la schiena non regge bene”. Quindi la Izzo è tornata sull’accaduto: “Ero su una bellissima barca, poi mi portano su un’altra bocca meravigliosa, arriviamo, metto il piede sulla barca grande, forse si è spostata la barca dietro, e io vado in mezzo fra lo yacht e il motoscafo”.

SIMONA IZZO: “HO VISTO RICKY VITREO…”

“Mi ritrovo sotto – prosegue il suo racconto – alzo gli occhi e vedo nero, e penso “Forse è la morte”. riesco a rialzarsi subito, e dico ‘sto bene’, anche perchè Ricky (Tognazzi ndr), era più vitreo di me; l’ho visto disperato che mi guardava”. La botta non è stata leggera: “Ho preso una botta, perchè io sono caduta addosso al motoscafo che mi portava, questa è la cosa tosta ma poteva andarmi peggio, avrei potuto rompermi tutto. Non ricordo nulla, ricordo solo che sono sott’acqua e sento un grande dolore alla schiena e infatti c’erano quattro vertebre che si erano rotte”. La degenza ha avuto anche un piccolo aspetto positivo: “Non mi sono fermata però Barbara,mi sentivo coccolata, era la prima volta che potevo dire “sto male”, le donne non lo dicono mai, cercano sempre di aiutare gli altri”. In studio c’è anche la mamma di Luigi Favoloso, Linda Fiorentino, e la Izzo si è rivolta così all’ospite: “Non tutte hanno le cosce come le tue, sei graziata anche perchè hai un’età, io non le avevo manco a 20 anni. Ad un certo punto quando ti si ammosceranno le cosce ti si dovrà rassodare il cervello, te lo auguro, lo studieranno gli scienziati”.



