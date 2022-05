Simona Marchini: “Franco Cordova? Ho sofferto per lui”/ “A salvarmi fu Don Lurio…”

Simona Marchini è intervenuta in qualità di ospite ai microfoni della trasmissione di Rai Uno “Dedicato”, condotta da Serena Autieri e andata in onda nel pomeriggio di sabato 14 maggio 2022. L’attrice ha raccontato che la passione per la recitazione era in realtà già presente nella sua famiglia, con particolare riferimento al papà: “Mio padre ha fatto il costruttore con suo fratello e si è sempre misurato con tutte le cose. Avrebbe sempre voluto fare l’attore, ma non ne ha mai avuto la possibilità. Per lui era importante mantenere la curiosità attiva, fin da piccoli”.

Simona Marchini ha alle spalle due matrimoni, il secondo dei quali con l’ex calciatore Franco Cordova (tra il 2001 e il 2002 marito di Marisa Laurito, ndr). La donna ha affermato che “il nostro è stato un grande amore. Mi ha corteggiato come un cavaliere del Settecento, con una grazia e con un garbo d’altri tempi… Era bello e intelligente. Lui comunque vuole ancora bene a sua figlia Roberta e a nostro nipote. Per me la fine di quella storia d’amore è stata una grande sofferenza”.

SIMONA MARCHINI: “DOPO L’AMORE FINITO CON FRANCO CORDOVA, MI SALVÒ DON LURIO”

Secondo Simona Marchini, se noi “comunque siamo aperti e disponibili alle cose, misteriosamente molte di esse arrivano. Quando ero disperata dopo la fine dell’amore con Franco Cordova, arrivò Don Lurio a salvarmi la vita, segnalandomi a Romolo Siena. Da quel provino è nato il mio lavoro in televisione ‘A tutto gag’. Non avevo mai recitato prima di allora, sono stata convinta a forza”.

In conclusione, Simona Marchini ha parlato anche di Renzo Arbore, che proprio in occasione di quel provino “mi ha visto e non mi ha più lasciato andare via. Si è segnato il mio numero: io ho fatto un po’ di cose, poi dopo un po’ di tempo mi ha telefonato per chiamarmi a ‘Quelli della notte’. Ci divertivamo ogni sera come matti, non facevamo mai le prove, improvvisavamo di continuo”.

