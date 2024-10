Mille volti per Simona Marchini; attrice, conduttrice e personaggio di spicco del panorama televisivo grazie ad un umorismo incalzante e unico nel suo genere. Questa sera sarà ospite nel nuovo programma di Francesca Fialdini su Rai Tre – Le Ragazze – per raccontare la sua carriera incredibile, partendo dagli albori fino ai grandi successi che nel tempo hanno fatto scuola. Stando alle anticipazioni riportate da Leggo, Simona Marchini ha chiamato in causa Don Lurio e il suo ruolo cruciale agli albori della sua storia artistica.

“Devo tutto a Don Lurio”, esordisce così Simona Marchini parlando dei suoi esordi. Un provino che diversamente forse non avrebbe mai fatto ma che in realtà è valso non solo come ‘via libera’ alla sua carriera ma anche per la nascita del suo personaggio forse più iconico: Iside Martufoni. “Mi fece chiamare al telefono da Romolo Siena, regista dei varietà Rai del sabato sera. Mi disse: ‘Lei deve fare un provino con noi’. Un altro po’ svengo. Don Lurio mi mandò un taxi e mi portò al provino, dopo due giorni era fatta”.

Simona Marchini: “Ecco come nasce il personaggio di Iside Martufoni”

Quindi, stando alle anticipazioni riportate da Leggo, Simona Marchini ha raccontato a Le Ragazze – programma su Rai Tre condotto da Francesca Fialdini – come sia stato cruciale l’intervento di Don Lurio agli albori della sua carriera. E’ stato lui il primo a credere in lei, nel suo potenziale artistico ma soprattutto nel suo umorismo. Da tale aneddoto parte l’ascesa incredibile tra piccolo e grande schermo. Gli esordi di Simona Marchini coincidono dunque con la ‘nascita’ di Iside Martufoni, apripista per innumerevoli ruoli come anche quello della telefonista in ‘Quelli della notte’.