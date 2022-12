Simona Marchini “Iniziai a recitare a 5 anni”/ “Le nozze con Ciccio Cordova…”

La grandissima Simona Marchini è stata intervistata stamane dal programma di Rai Due I Fatti Vostri. Le prime parole sono state per la sua infanzia: “Quando ero piccola mio padre costruì un teatro in un garage poi mi recitava le poesie. Una sera, avevo 5 anni, sono salita sul palco e ho raccontato una poesia di Trilussa, mi fecero un applauso scrociante e da quel momento divenni molto famosa nel quartiere”. Si è parlato quindi del matrimonio con Franco ‘Ciccio’ Cordova: “Il giorno del matrimonio ci furono i cori. Ci trovammo pieni di tifosi”. Sull’incontro con Don Lurio: “Persona straordinaria, generosa, affettuosa. Avevo avuto tanti problemi personali molto seri e di riflesso anche con mio marito, quindi una mia amica mi invitò, c’era anche Don Lurio con noi. A mia insaputa mi segnalò a Romolo Siena, cercava una comica inedita”.

E proprio grazie a Don Lurio Simona Marchini è arrivata in tv: “Era un personaggio surreale e mi inventai il personaggio Otello Mio, il fidanzato sfruttatore”. La consacrazione di Simona Marchini arrivò comunque pochi anni dopo con Quelli della notte: “Don Lurio mi portò a fare il provino in Rai. Poi io ero amica di Giovanni Minoli, condivideva lo studio con Renzo Arbore, mi vide, si presentò e mi disse di dargli il suo telefono dicendo che mi avrebbe chiamato e fu così”. Simona Marchini ha lavorato anche con il grandissimo Toto Cutugno, che la stessa attrice e conduttrice definisce “Un amico straordinario”.

SIMONA MARCHINI: “LA FICTION A CUI SONO LEGATA DI PIU’…”

Fra i tanti lavori svolti in carriera, Simona Marchini ha recitato anche in delle fiction di successo come Le ragazze di Miss Italia: “Fu un incontro emozionante con Dino Risi, mi portarono a conoscerlo, non mi fece nemmeno fare il provino. Mi ha trattato con un rispetto e una stima e mi ha commossa ed emozionata”.

Simona Marchini è in tour nei teatri di tutta Italia con le Mine Vaganti: “E’ preso dal film di Ferzan Ozpetek, io sono la nonna. La trasposizione teatrale ha un impatto più seduttivo con il pubblico. Siamo undici attori e sette tecnici, una carovana che si muove per l’Italia”. Prima di congedarsi Salvo Sottile ha voluto fare gli auguri a Simona Marchini, che proprio oggi compie gli anni: “Buon compleanno da tutti i noi de I Fatti Vostri”.

