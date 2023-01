Simona Marrazzo, compagna Brunori Sas/ Lui: “mi sopporta da metà della sua età”

Simona Marrazzo è la compagna di Brunori Sas. Dal loro amore è nata anche una figlia di nome Fiametta, l’amore di mamma e papà. Un amore vissuto sopra e fuori dal palco quello tra i due, visto che Simona fa parte della band del popolare cantautore da circa vent’anni occupandosi delle percussioni e del sintetizzatore. Non solo, Simona è anche la sua manager e socia dell’etichetta discografica che hanno fondato insieme chiamata la Picicca Dischi. Nel 2010 il lancio dell’etichetta grazie anche alla collaborazione di Matteo Zanobini.

Proprio Dario Brunori, nome d’arte Brunori Sas, sui social ha deciso di dedicare un pensiero d’amore alla sua compagna di vita. Da sempre restio a parlare della sua vita privata e sentimentale in pubblico, il cantante preferisce farlo attraverso la musica e in rarissime occasione sui social. “Oggi questa signorina al mio fianco compie gli anni – ha scritto –. Mi sopporta da metà della sua età, che è uguale alla mia, anche se la mia sembra il doppio. Adesso fate voi i calcoli, perché noi, in tutta onestà, non li abbiamo mai fatti”.

Simona Marrazzo e Brunori Sas genitori

Un grande amore quello tra Simona Marrazzo e Brunori Sas uniti sul palcoscenico, ma anche fuori. La coppia, infatti, condivide vita professionale e privata a conferma che se c’è un sentimento forte tutto è possibile. Dal loro amore è nata nell’ottobre 2021 anche la prima figlia di nome Fiammetta. Una nascita che ha cambiato le loro vite in meglio e che la donna ha celebrato con un lungo post pubblicato e condiviso sui social.

Mio padre è già irrimediabilmente rimbambito: mi ha scattato tremila foto in ventiquattro ore e scrive messaggi al mondo fingendosi me. Tutto come da copione insomma. Ora manca solo la classica canzone melensa e siamo a posto. Sinceramente mi aspettavo di più da quest’uomo, meno male che c’è mamma! Dormiamoci su. Baci neonatali” è stato il post condiviso dall’artista a conferma di come la nascita della figlia l’abbia cambiato!

