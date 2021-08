Simona Marrazzo fidanzata Brunori Sas/ L’annuncio su Instagram: diventeranno genitori

“Io e Simona aspettiamo una bimba. Siamo felici e ve lo volevamo dire. Evviva!”. Con questo messaggio, pubblicato su Instagram il 30 giugno scorso, Brunori Sas ha annunciato che Simona è incinta. Simona Marrazzo è la sua fidanzata (non risulta che i due siano sposati), e da qui a qualche mese sarà anche ufficialmente ‘madre’ di una piccola dal nome ancora sconosciuto.

Da sempre riservati quanto alla loro vita privata, Brunori Sas e Simona Marrazzo si sono limitati a diffondere la notizia con un post breve ma allo stesso tempo molto eloquente. Nella foto si vede una serie di abitini rosa disposti in ordine e ben piegati su un letto, e – guardando al contenuto dello scatto – è superfluo anche solo specificare che #èfimmina, come fa lui tra gli hashtag (ricordiamo infatti che il cantautore è di origine cosentina, e dalle sue parti si usa dire così).

Chi è Simona Marrazzo, fidanzata Brunori Sas

Simona Marrazzo, fidanzata di Brunori Sas, è anche lei una cantante e fa parte della storica band che accompagna Brunori in concerto. La Marrazzo si occupa inoltre del management di lui ed è socia dell’etichetta discografica Picicca Snc che i due hanno fondato insieme. Nel profilo Instagram di Simona è possibile trovare diversi scatti relativi alla loro vita di coppia. Insieme da anni, Dario e Simona sembrano molto affiatati sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale.

Di Simona nello specifico non si sa praticamente nulla: nelle foto appare come una ragazza bionda e sorridente (sappiamo dalle dichiarazioni del cantautore che lui e la fidanzata hanno la stessa età), ma per il resto non si hanno notizie sulle sue origini e su com’è nata la loro storia.

Simona Marrazzo fidanzata Brunori Sas/ Una storia d'amore perfetta

