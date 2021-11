Simona Quadarella diretta finale 1500SL Europei/ Streaming Rai:c’è ancora Caramignoli

Si accenderà oggi alle ore 18.45 italiane, la diretta della finale dei 1500m stile libero femminili con Simona Quadarella gli Europei di nuoto in vasca corta 2021 a Kazan. Dopo dunque l’argento vinto negli 800m SL solo pochi giorni fa, l’azzuffa torna protagonista all’Acquatic Center chiaramente con l’obbiettivo questa volta di salire sul gradino più alto del podio e dunque di conquistare il titolo alla mezza vasca che pure per la prima volta viene assegnato in ambito continentale.

L’attesa per le imprese dell’azzurra è grande ma pure dobbiamo subito ricordare che Simona Quadarella non sarà l’unica oggi a cercare a tenere alto il tricolore: con lei in vasca a Kazan questa sera anche Martina Caramignoli, che dopo aver ottenuto solo il quinto posto nella finale degli 800m SL solo pochi giorni fa, pure punta a fare l’exploit nelle 60 vasche. Ovviamente le due non saranno le sole protagoniste agli Europei di nuoto in vasca corta 2021: ma di certo rimangono tra le prime indiziate al titolo continentale.

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELLA FINALE DEI 1500 M SL AGLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA

Ricordato che la finale dei 1500 m stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2021 con la nostra Simona Quadarella avrà inizio alle ore 18.45 circa a Kazan, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche russe sarà disponibile anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAISPORT+HD

DIRETTA FINALE 1500M SL CON QUADARELLA: IL CONTESTO

Siamo dunque davvero impazienti di dare il via alla diretta degli Europei di nuoto in vasca corta 2021 a Kazan: in vasca questa sera ecco una Simona Quadarella non in forma eccellente, ma più che mai motivata a riscattare la medaglia d’argento vinta solo pochi giorni fa nella prova degli 800m e dunque a mettere in bacheca quello che è il primo titolo dei 1500m per la mezza vasca in ambito continentale. L’ambizione di fare la storia non manca alla romana, ma come a lei anche alle sue avversarie, in primis la connazionale Martina Caramignoli, impaziente di ottenere un risultato eccezionale.

Pure le azzurre oggi dovranno guardarsi da Anastasia Kirpichnikova, che già le ha beffate nella finale dei 800 solo pochi giorni fa. La russa nelle batterie ha ottenuto agilmente il primo tempo fermando il cronometro sul 15.26.08 e dunque vantando un gap di +23.31 secondi sulla Quadarella (che non ha davvero forzato la mano) e di 2+24.71 su Caramignoli, nella classifica generale della batterie. Nella gara di questa sera pure non si escludono colpi di scena, magari con le turche Tuncel e Etan che bene hanno fatto solo ieri nei preliminari e che pure vantano sulla distanza ottime prestazioni dalle giovanili. Staremo a vedere.



