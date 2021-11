Simona Quadarella, diretta finale 800 SL Europei 2021/ Streaming Rai: c’è Caramignoli

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELLA FINALE DEGLI 800 M SL: RIVINCITA DOPO LE OLIMPIADI?

Si accenderà quest’oggi alle ore 17.23 (orario italiano) a Kazan la diretta della finale degli 800m stile libero con Simona Quadarella e Martina Caramiglioni per gli Europei di nuoto in vasca corta. In terra russa la nuotatrice romana è subito protagonista nelle prime giornate della competizione e con oggi già si gioca la prima chance di salire nuovamente sul tetto d’Europa, sia pure solo nella mezza vasca. Per l’azzurra un’occasione preziosa, dopo l’esperienza dolce amara alle Olimpiadi di Tokyo (dove comunque negli 800m stile libero ha vinto una preziosissima medaglia di bronzo): ricordiamo infatti che la nuotatrice classe 1998 pure è campionessa in carica della prova per gli Europei in vasca corta, con il magnifico oro vinto giusto nel 2019 a Glasgow.

Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming Rai: Paltrinieri in finale 1500 SL

Al fianco della romana pure un’altra azzurra in vasca per la finale degli 800m stile libero femminili agli Europei di Kazan e dunque Martina Caramignoli, che proprio in tale specialità aveva vinto il bronzo solo 2 anni fa a Glasgow e punta chiaramente a riconfermasi tra le grandi del continente Ovviamente le due nuotatrici italiane non saranno le vuole in vasca a Kazan oggi pomeriggio, anche se molte star della distanza hanno dato forfait: ci attende gara superlativa!

Diretta Europei nuoto vasca corta 2021/ Streaming Rai: già 4 medaglie per l'Italia!

SIMONA QUADARELLA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV DELLA FINALE DEGLI 800 M SL AGLI EUROPEI DI NUOTO IN VASCA CORTA

Ricordato che la finale degli 800 m stile libero femminili agli Europei di nuoto in vasca corta 2021 con la nostra Simona Quadarella avrà inizio alle ore 17.32 circa a Kazan, va detto che la gara (come le altre prove della rassegna) saranno visibili in diretta tv su Raisport + HD, al numero 57 del telecomando del digitale terrestre. La finestra sulle vasche russe sarà disponibile anche in diretta streaming video, tramite il noto servizio Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAISPORT+HD

Diretta Europei nuoto 2021 Budapest/ Streaming Rai: l'Italia chiude con 27 medaglie

DIRETTA FINALE 800M STILE LIBERO CON QUADARELLA E CARAMIGNOLI, EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2021: IL CONTESTO

Impazienti di dare il via alla diretta della finale degli 800m stile libero femminili con Simona Quadarella e Martina Caramignoli, ecco che ci pare doveroso ora dare un miglior contesto alla gara, ricordando pure che cosa è successo nelle batterie, che si sono svolte solo ieri mattina a Kazan. Va subito detto che entrambe le azzurre hanno ben convinto fin dalle prime vasche per la gara degli 800m: le due nostre beniamine si sono ben comportate, gestendo senza affanno la batteria e comunque concludendo alle spalle della russa classe 2000 Anastasiya Kirpichnikova, che ha fermato il cronometro sul tempo di 8.08.44.

Pure subito dietro alla padrona di casa ha ben fatto la nostra Simone Quadarella seconda nell’overall con il crono di 8.14.35, con Caramignoli terza e il tempo di 8.16.80: per entrambe il podio (e la vittoria in primis per la romana) è più che alla loro portata in questi Europei di nuoto i vasca corta a Kazan. Pure al solito le rivali saranno agguerrite. Oltre alla Kirpichnikova, facciamo attenzione anche alla tedesca Isabel Gose, apparsa ben in condizione, come pure Tuncel e Egorova. Sarà oggi finale superba, da non perdersi!



© RIPRODUZIONE RISERVATA