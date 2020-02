Simona Tagli “Antonio Zequila corteggiato da un noto cantante”/ Furiosa rivela che…

Simona Tagli è infuriata ed è per questo che oggi non solo ha qualcosa da dire sul comportamento di Antonio Zequila nella casa del Grande Fratello Vip 2020 e anche sul suo passato lasciando intendere che nel suo album di figurine non ci siano solo donne. La Tagli è molto scossa per il fatto che l’attore continui a mettere insieme le donne della sua vita ma lasciando lei fuori: “Continua a parlare di modelle, della Trump, ma io? Sono furiosa per questo”. In effetti Zequila non ha nominato la Tagli e nemmeno Lory Del Santo e Federica Panicucci lo rimarca oggi a Mattino5 ma il tema scottante e centrale si sposta poi su una rivelazione della Tagli che lascia intendere come nel passato di Antonio Zequila non ci siano state solo donne ma anche degli uomini. La conduttrice si tira subito indietro invitando la sua ospite ad assumersi la responsabilità di quello che dice ma lei continua e dopo un giro di parole rivela ben altro.

SIMONA TAGLI RIVELA DEGLI “UOMINI” NEL PASSATO DI ANTONIO ZEQUILA

Simona Tagli non si dice certa di quello che è successo ma rivela che Antonio Zequila: “Non può continuare a parlare di cose in superficie, non parla di cose vere, continua ad elencare le donne perché in realtà anche degli uomini lo hanno corteggiato. Un cantante molto famoso, molto noto e che io amo tanto, di cui non farà il nome, gli ha fatto una corte serrata per tanto tempo”. Lei continua dicendo che forse lui non dice tutta la verità e che rimane sempre sulla superficie: “Io ho uno scoop, parla sempre dei suoi trofei femminili e parlare dei trofei maschili, è stato molto corteggiato anche dagli uomini, secondo me è monotono di parlare sempre di queste sue donne, dovrebbe parlare di tutti i suoi aspetti, l’amore è universale vuole dimostrare di essere troppo maschile”. Poi si chiede se lui parla delle donne come dei trofei perché non mi nomina? “Ha avuto una storia di sette anni con me, una storia pulita e bella, dovrebbe viaggiare dentro di sé”. La showgirl avrà modo di entrare nella casa per affrontarlo?

