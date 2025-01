Simona Tagli, chi è e carriera: il successo con Drive In e le importanti conduzioni tv

Oggi a La volta buona, nella nuova puntata in onda su Rai 1 con Caterina Balivo, ci sarà ospite in studio anche Simona Tagli. Nata a Milano nel 1964, la conduttrice e showgirl ha iniziato la sua carriera come modella prima di avvicinarsi al mondo televisivo e debuttare come comparsa in Popcorn di Augusto Martelli; i primi sprazzi di popolarità arrivano però negli anni ’80, quando partecipa a diverse gag di Gaspare e Zuzzurro a Drive In, trasmissione che le ha dato grande successo.

Nel 1991 sbarca poi a Domenica In nelle vesti di valletta, negli anni successivi oltre a lavorare come showgirl si conferma anche conduttrice, come nel 1993 quando affianca Gigi Sabani e Jo Squillo al timone de Il grande gioco dell’oca – Stasera mi butto 1993 su Rai 2. Sono anni di grande fermento televisivo per Simona Tagli, alla quale viene affidata la conduzione di altri programmi e game show del piccolo schermo, come Giochi senza frontiere nel 1995 e Il grande gioco del mercante in fiera nel 1996.

Simona Tagli e i reality: l’ultima esperienza al Grande Fratello

Showgirl, conduttrice ma anche volto piuttosto noto dei reality; Simona Tagli ha vissuto innumerevoli esperienze televisive, mettendosi alla prova inizialmente a La talpa nel 2005 e successivamente a L’isola dei famosi nel 2006; più di recente, lo scorso anno, è entrata nella Casa più spiata d’Italia partecipando alla 17° edizione del Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini.

Proprio nel reality la showgirl aveva instaurato un profondo rapporto di amicizia con Beatrice Luzzi, che tuttavia non è proseguito anche fuori dalla Casa. Un legame raffreddatosi con il tempo e sul quale è ritornata la Tagli, lo scorso novembre, in un’intervista a Vero in cui ha rivolto diverse critiche all’attuale opinionista del GF: “La trovo ancora ferma al personaggio che interpretava 20 anni fa nella soap Vivere, quando faceva la parte della cattiva, non ha sviluppato una professionalità televisiva adeguata, e questo si vede nei frequenti scivoloni che commette, sta riproponendo lo stesso ruolo di allora”.

