Simona Tagli e la figlia Georgia/ “Salone di bellezza chiuso, ma ancora per poco”

Simona Tagli, dopo essersi allontanata dal mondo dello spettacolo, si è tuffata in una nuova impresa professionale aprendo un salone di bellezza per mamme e bambini. Salone che, per l’emergenza coronavirus, è ancora chiuso. Anche Simona Tagli, infatti, come molti altri hair stylist, non ha ancora riaperto la propria attività. In collegamento con Pomeriggio 5, Simona Tagli, insieme alla figlia Georgia, mostra il proprio salone di bellezza che è pronta a riaprire per accogliere nuovamente i suoi clienti. Simona Tagli dovrebbe riaprire la propria attività nelle prossime settimane e, in attesa che quel momento arrivi, la Tagli sfoggia il proprio sorriso e il proprio ottimismo sui social. “Italia tieni duro“, ha scritto in occasione del Primo Maggio. Insieme alla figlia Georgia, dunque, Simona Taglia si sta preparando per tornare lentamente alla normalità.

SIMONA TAGLI PRONTA A RIAPRIRE IL SALONE DI BELLEZZA

Simona Tagli non vede l’ora di riaprire il suo salone di bellezza per ritrovare lentamente la sua normalità. Sempre sorridente e ottimista, dopo aver trascorso la sua quarantena con la figlia Georgia, la Tagli è pronta a tornare a lavoro, esattamente come milioni di persone. Alle telecamere di Pomeriggio 5, dunque, Simona mostra come si è preparata per la Fase 2. In queste settimane di quarantena, non potendosi occupare dei suoi clienti, la Tagli si è dedicata ad altre attività come il giardinaggio. Simona, però, ha anche regalato foto ai suoi fan mostrando la sua incredibile bellezza scatenando l’entusiasmo dei followers.



