Simona Tagli, ex marito e compagno: Fabio Anelli e Francesco Ambrosoli/ Divorzio e battaglia legale

Simona Tagli è stata sposata con Fabio Anelli, dal 1997 al 2000. La showgirl lasciò il marito dopo soli tre anni di matrimonio, per Francesco Ambrosoli, erede della dinastia del miele. Il primi incontro tra Simona e Francesco risale al Giro d’Italia 2003: lei era inviata di una trasmissione sportiva, lui si prendeva cura degli ospiti d’onore della manifestazione. “È stato un vero colpo di fulmine“, ha raccontato la Tagli a Chi. Un amore che l’ha portata da Montecarlo, a Milano. In quell’occasione la conduttrice aveva svelato di volersi sposare in chiesa con il futuro padre della figlia. Dalla relazione con Ambrosoli è nata nell’estate del 2005 la figlia Giorgia. A farle le congratulazioni per la nascita, anche il principe Alberto di Monaco a cui era legata da “un’affettuosa amicizia”.

Simona Tagli: l’ex marito Fabio Anelli e l’ex compagno Francesco Ambrosoli

Poco dopo la nascita della figlia, Simona Tagli e Francesco Ambrosoli si sono lasciati: “Non è stato facile: ho deciso di essere una donna indipendente. La cosa che mi dà maggior soddisfazione è riuscire a fare tutto, proprio come farebbe un uomo”, ha confessato la conduttrice a Il Mattino. Non è stata una separazione facile: “Eravamo entrambi adulti, caratteri già formati e una propria storia. Volevamo un figlio, ma il suo arrivo ci ha destabilizzato. Per me era importante il matrimonio, non è arrivato”, ha confessato la Tagli a Diva e Donna. Dopo la separazione è arrivata la battaglia legale per l’affido della figlia: “Ho dovuto affrontare una dura guerra legale per l’affido di mia figlia. Quando ho capito che le donne dello spettacolo non sono ben viste negli ambienti giuridici in quanto a capacità genitoriale, mi sono messa a casa in un attimo…”, ha raccontato nella stessa intervista.



