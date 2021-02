SIMONA TAGLI, FIDANZATO E CASTITÀ/ “Ecco perché ho fatto questo voto alla Madonna”

Simona Tagli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, spiega perché anni fa ha deciso di fare un voto di castità. “È entrata nella mia vita a gamba tesa la Madonna di Lourdes, io sono molto devota. – ha esordito la showgirl, per poi aggiungere – La preghiera è una cosa importantissima perché ci aiuta e la mia è sempre stata rivolta alla Madonna, la madre dei cieli.” La Tagli è entrata allora nel dettaglio, raccontando che “In un momento come quello della separazione, in cui ho sofferto tanto, io ho fatto un voto alla Madonna. Essendo una persona molto religiosa volevo avere un matrimonio con i figli, in realtà ho avuto un matrimonio senza figli (poi annullato alla Sacra Rota), poi un figlio fuori dal matrimonio.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simona Tagli, tra amori e il voto di castità

Simona Tagli, dopo dieci anni di castità, sarebbe pronta ad interrompere il suo voto. La showgirl che, per anni, è stata la protagonista della televisione italiana, ha spesso parlato della propria scelta di praticare la castità. Oggi, però, dopo aver incontrato quella che definisce “una persona speciale”, è pronta ad interrompere la castità per vivere totalmente la sua nuova storia d’amore. A svelarlo è stata la stessa Simona Tagli che, ospite di Barbara D’Urso all’interno della puntata di Pomeriggio 5 del 4 febbraio. Simona Tagli avrebbe fatto il voto di castità dieci anni fa durante la battaglia per ottenere l’affidamento della figlia Giorgia. Oggi, però, a distanza di anni, la Tagli sarebbe pronta ad interrompere il voto di castità. Ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda oggi, Simona taglia svelerà nuovi dettagli?

Simona Tagli, la verità sul voto di castità

Simona Tagli interromperà davvero il voto di castità? Il desiderio, come ha spiegato lei stessa nel salotto di Barbara D’Urso che è rimasta spiazzata dalle sue dichiarazioni, ci sarebbe e sarebbe nato solo con l’incontro di una persona davvero speciale la cui identità, tuttavia, resta segreta. “Sono un po’ in imbarazzo a parlare di castità. La pratico da dieci anni, ma adesso vorrei infrangere il voto. Ho conosciuto una persona speciale. Il voto comunque si è avverato. E adesso ho una persona speciale con cui infrangerlo”, ha detto la Tagli che, durante l’incontro con Serena Bortone potrebbe svelare nuovi dettagli. Sempre bellissima, la showgirl svelerà l’identità della persona speciale al suo fianco? Lo scopriremo tra poco durante la puntata.



