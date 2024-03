Simona Tagli “flirta” con Varrese al Grande Fratello 2024/ La rivelazione sulla castità e il tango in diretta

Grande Fratello 2024, Simona Tagli infatuata di Massimiliano Varrese?

Al Grande Fratello 2024 è in corso un’amicizia sempre più intima tra Simona Tagli e Massimiliano Varrese. La showgirl è entrata nel reality specificando di essere casta ormai da diversi anni, ma di essere pronta ad infrangere il voto laddove dovesse incontrare l’uomo giusto. E, proprio nella Casa, la concorrente ha trovato una certa affinità con Varrese. Una clip mostra Simona piuttosto interessata al coinquilino, al quale ha fatto i tarocchi e con cui ha ballato anche un tango.

Simona Tagli: “Al Grande Fratello 2023 sono un bersaglio mobile”/ Anita Olivieri: “Fatti due domande!”

Parlando del voto di castità al termine del filmato, la Tagli ha scherzato sul rapporto con l’attore svelando: “Dimentichiamoci il passato, pensiamo al futuro“. Anche Varrese ridimensiona i fatti, spiegando come la loro sia solo una grande amicizia e nulla più: “Mettiamo in chiaro che la nostra è un’amicizia intellettuale e spirituale“. Tuttavia, per punzecchiare il coinquilino di fronte a questa improvvisa retromarcia, Simona esclama ironica: “Sta già facendo dietrofront, hai capito Alfonso?“.

Grecia Colmenares contro Simona Tagli al GF: "È maleducata, fa un personaggio"/ Lei: "Ne hai di balle!"

Massimiliano Varrese smonta il gossip, poi il tango in diretta con Simona Tagli

Simona Tagli e Massimiliano Varrese hanno scherzato parecchio su questo loro intimo rapporto di amicizia al Grande Fratello 2024, ma è stato utile anche per la concorrente per ritrovare il feeling con il proprio corpo e la propria femminilità. La showgirl sembra essere davvero rinata, e anche Beatrice Luzzi nota questo cambiamento in lei: “Dalle immagini è molto sexy lei“. Massimiliano Varrese conferma, ma frena sull’ipotesi di andare oltre una semplice amicizia: “È una gran bella donna, intellettualmente, spiritualmente e fisicamente parlando“.

Simona Tagli legge i tarocchi a Perla Vatiero in diretta/ “Sei la regina dei bastoni, povero Mirko…”

I due concorrenti ci hanno scherzato su e, in diretta nel corso della puntata, sono stati invitati da Alfonso Signorini a riproporre nuovamente un tango. Massimiliano e Simona, con tanto di rosa, si sono così cimentati in un’esibizione che ha infiammato il pubblico in studio tra urla e applausi.











© RIPRODUZIONE RISERVATA