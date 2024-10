Simona Tagli racconta le difficoltà affrontate dopo aver chiuso con il suo ex compagno Francesco

Fu una separazione turbolenta quella tra Simona Tagli e Francesco Ambrosoli. A rivelarlo è stata la stessa showgirl, tempo fa, durante la sua esperienza al Grande Fratello, parlando della relazione vissuta con l’ex compagno. “Con Francesco c’è stata una separazione turbolenta ed io ho dovuto subire un pregiudizio a livello giuridico per essere una donna di spettacolo”, la confessione di Simona Tagli, che evidenziò con amarezza i tempi lunghi della giustizia per l’affidamento della figlia. “Mi sono messa da parte e ho combattuto per un diritto di mia figlia”, il racconto di Simona.

I problemi in tribunale si sono moltiplicato quando la figlia aveva appena compiuto sedici mesi, una fase di certo non semplicissima per mamma Simona. “Ho lottato per mia figlia perché avesse una mamma vicina. Quando si lavora nel mondo dello spettacolo ci sono tantissimi viaggi da fare, come le donne manager”, ha detto la Tagli. In quel periodo, infatti, la showgirl ha stoppato un po’ tutta la sua vita provata per dedicarsi completamente alla figlia.

Un periodo molto duro per Simona che, per superare la rottura dall’ex compagno e affrontare la battaglia legale, si è appigliata alla fede. “Vivevo in un clima folle, fatto di tribunali e processi”, ha ricordato, menzionando anche il voto alla Madonna di Lourdes.

L’amore con Francesco Ambrosoli scoccò quando aveva trentanove anni, nel periodo di massima popolarità al Drive In. La coppia non ha mai compiuto il grande passo del matrimonio, ma nel 2005 hanno messo al mondo la figlia Georgia, che oggi ha diciannove anni. Oggi le acque si sono calmate, ma Simona Tagli non dimentica il suo passato turbolento. La battaglia legale con l’ex compagno ha inevitabilmente guastato i rapporti, che all’epoca erano di per sé già tesissimi.

