Simona Ventura a The Voice/ “Chi non vorrebbe fare un limone con Guè Pequeno?”

La semifinale di The Voice of Italy 2019 ha decretato i quattro finalisti che, martedì 4 giugno, si contenderanno la vittoria, ma ha anche messo in evidenza il feeling che c’è tra la conduttrice Simona Ventura e il giudice Guè Pequeno. La penultima puntata del talent show di Raidue, infatti, è stata ricca di musica, ma anche di emozioni come quelle che ha regalato un videoclip dedicato proprio al feeling profondo tra la Ventura e il rapper. Con un filmato simpatico, allegro e ironico, Simona Ventura e Guè Pequeno sono stati i protagonisti del momento più romantico della serata scatenando l’entusiasmo dei fans, felici di vedere il rapporto che si è instaurato tra i due. Non sono mancati, invece, i commenti pungenti degli atri giudici, Morgan ed Eettra Lamborghini in primis.

Simona Ventura e Guè Pequeno: il feeling scatena l’entusiamo dei fan

Sempre schietta e sincera, Simona Ventura si lascia andare a commenti su Guè Pequeno. “Chi non vorrebbe fare un limone con Gué”, scherza la conduttrice di The Voice of Italy 2019 che, pur essendo innamoratissima e fidanzatissima del compagno Giovanni Terzi, non può non notare la prestanza fisica del rapper. “Le lusinghe di Simona sono lusinghiere. Sono lusingato”, ha risposto Guè Pequeno ringraziando Super Simo. Elettra lamborghini non ha potuto fare altro che essere d’accordo con la Ventura: “Gué ha il suo fascino, è proprio un torellone da monta” – mentre i fans, su Twitter, si sono letteralmente scatenati – “No, va beh, ora voglio Guè insieme a Simona”, “Simona sotto mille treni per Gué”, “Deceduta. Simona cotta di Guè. Adoro!”, “Simona l’abbiamo persa ufficialmente”.

