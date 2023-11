Simona Ventura attacca Heather Parisi/ “Ha detto delle cose false su Amici, peccato era molto talentuosa”

Simona Ventura contro Heather Parisi: “Mai avuto un buon rapporto, per colpa sua”

Simona Ventura, ospite a La volta buona di Caterina Balivo, ha parlato anche di Heather Parisi con la quale ci sono stati diversi scontri quando entrambe erano giurate ad Amici: “E’ stata lei a non voler avere contatti con noi, non il contrario. Non abbiamo avuto un buon rapporto ma per colpa sua.”

“Lei giocava un altro campionato rispetto a noi altri giudici e poi, ultimamente, ha detto di Amici delle cose false totalmente false. Io lo so perchè c’ero e ho visto, infatti è stata denunciata da Mediaset. E’ un peccato perchè è talentuosa, io ho vissuto l’epoca di Lorella Cuccarini e di Heather Parisi; io lei me la andavo a vedere di nascosto in sala prove perchè era stratosferica… mangiava il panino e poi tirava su la gamba come se nulla fosse. Era talentuosissima per cui io l’ho sempre adorata. E’ un peccato perchè dovrebbe essere all’altezza del suo talento” ha affermato la conduttrice facendo riferimento alle dichiarazioni dell’ex ballerina sul talent show.

Heather Parisi e le parole contro Amici: ecco cosa diceva

Heather Parisi ha avuto un’esperienza piuttosto travagliata come giurata di Amici; l’ex ballerina di Cicale aveva fatto dichiarazioni piuttosto negative sul talent show, insinuando sia tutto preparato da copione: “Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. – ha detto – Lì ero fuori contesto. Non ero in grado di seguire il copione… Se vuole capire capisce. Maria De Filippi? Non mi diceva nulla, ma gli autori, l’ambiente: si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa“.

A smentire le parole dell’ex ballerina ci ha pensato Simona Ventura ai microfoni di Vanity Fair: “Poi lei dice delle cose… ha detto di Amici che era tutto preimpostato. Ti giuro c’ero anche io e vedevo tutto. Assolutamente no. Ero una giurata accanto a lei e non c’è nulla di artefatto” riferendosi alle parole della Parisi sul fantomatico ‘copione da recitare”.











