Simona Ventura choc/ “Al fuoco”, poi Instagram nero: per La Casa di Carta?

I fan di Simona Ventura sono sconvolti e scioccati da quello che sta succedendo sul suo profilo social in questi minuti e tutti attendono con ansia di capire qual è la rivelazione in arrivo. La conduttrice ha postato una serie di immagini nere su Instagram e, se in un primo momento in molti le hanno fatto notare che la foto non si vede pensando ad un errore, adesso tutti si sono preoccupati perché il silenzio continua e le foto nere sono diventate ben nove. Cosa bolle in pentola? In molti pensano che le foto possano essere dedicate a Paolo Borsellino e ai 5 agenti della scorta morti proprio il 19 luglio del ’92, mentre altri pensano che il motivo sia molto più leggero e meno commosso. E allora di cosa si tratta? Un indizio potrebbe arrivare dalle storie di Instagram dove la conduttrice si è mostrata per le vie di Milano in preda ai paparazzi e poi in uno strano camerino.

SIMONA VENTURA COME TOKYO DE LA CASA DI CARTA?

Simona Ventura ha annunciato l’arrivo di un progetto segreto per Rai2 e poi si è alzata per mostrare gli abiti che doveva provare fino a che, ad un certo punto, è spuntata la famosa tuta rossa degli uomini del professore della famosa serie Netflix La Casa di Carta. La diretta finisce così con Simona Ventura che si chiede il motivo della presenza di questa tuta e poi un grido di aiuto per via di un ipotetico incendio. Poi il silenzio. La presenza delle foto nere sui social coincidono proprio con l’uscita della serie spagnola prevista per oggi alle 9 sulla piattaforma streaming. E’ questo il motivo del suo silenzio e di questo suo strano comportamento social?

Ecco gli ultimi post di Simona Ventura su Instagram:





