Simona Ventura/ “Con Giovanni Terzi come due adolescenti, matrimonio è imminente!”

Era il 1988 quando Simona Ventura a “Domani Sposi” si definiva “la carampana del gruppo” con i suoi “23 anni e mezzo”. Stasera rivivremo i suoi esordi in tv nel corso della puntata di Techetechetè di questa domenica 30 agosto. Oggi SuperSimo è indubbiamente una donna più matura, con una esperienza maggiore alle spalle sia in campo professionale che privato. L’ultimo numero del settimanale Nuovo le dedica un lungo articolo in quella che, si legge, si preannuncia una “luna di miele anticipata” trascorsa a Rimini con il compagno Giovanni Terzi. La coppia è particolarmente serena e si gode gli ultimi strascichi di relax di questo strano agosto. “Sembriamo due adolescenti, perché non ci aspettavamo una storia così bella”, ha confermato la Ventura alle pagine del settimanale. Simona e Giovanni sono legati dal 2018 ed entrambi nutrono da tempo il desiderio di compiere il grande passo. “Abbiamo capito che i tempi sono maturi”, ha proseguito la Ventura, lasciando tutti di stucco e anticipando: “Giovanni e io ci sposeremo prima di quanto si possa immaginare”. In realtà, come più volte ribadito, se non ci fosse stato il lockdown il loro matrimonio sarebbe già stato celebrato.

SIMONA VENTURA E I PROSSIMI IMPEGNI IN TV

Le nozze tra Simona Ventura e Giovanni Terzi, dunque, sono più imminenti che mai. Come rivela Nuovo, con ogni probabilità le celebrazioni potrebbero compiersi proprio a Rimini, località del cuore della coppia. Sulla data, però, sembra esserci ancora un piccolo “giallo”. A quanto pare infatti il grande passo non accadrà in autunno ma potrebbe slittare al nuovo anno. Nel frattempo Simona Ventura pensa anche al suo futuro professionale e non sono esclusi dei cambiamenti in vista della prossima stagione televisiva: dopo la conduzione di The Voice of Italy, Settimana Ventura e dopo essere stata la voce narrante dell’ultima edizione de Il Collegio, la Ventura potrebbe essere riuscita ad aggiudicarsi la presentazione del documentario su Chiara Ferragni che sarà trasmesso su Raidue. Eppure sarebbe anche candidata alla conduzione di un nuovo talent show in programma per la primavera prossima sempre sulla seconda rete Rai ma in merito una scaramantica Ventura si è limitata a commentare: “Presto saprete di più”. Per il momento, dunque, potrebbe cimentarsi nei preparativi in vista dell’imminente matrimonio con il suo Giovanni!



