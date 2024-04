Simona Ventura: “Droghe? Non ne ho mai fatto uso”/ “Una voce che è stata fatta girare perché…”

Simona Ventura smentisce di aver fatto uso di droghe durante la sua intervista a Belve

Simona Ventura è una delle protagoniste della terza puntata di Belve 2024, la nuova edizione del talk show condotto da Francesca Fagnani. Nel corso della lunga chiacchierata, tra i vari argomenti toccati, ci sarà quello riguardante le voci sull’uso di droghe da parte della conduttrice. Un’indiscrezione che Simona Ventura ha smentito categoricamente, come riportano le anticipazioni dell’intervista.

“È vero che ha girato molto forte questa voce. lei come se lo spiega?”, ha chiesto Francesca Fagnani in merito al presunto uso di droghe della Ventura. Domanda alla quale lei ha replicato: “È stata fatta girare da persone che volevano farla girare. Volevano far girare la voce, eh?!, non la droga. E poi ho anche capito perché…” ha spiegato la conduttrice, recentemente colpita da una paralisi facciale.

Simona Ventura sul caso droghe: “Ero costretta a fare il test del capello…”

Simona Ventura ha dunque parlato di una maldicenza che l’ha costretta “per molto tempo a fare il test del capello” (un esame tossicologico che può determinare anche a distanza di tempo se si fa effettivamente uso di stupefacenti, ndr), ha rivelato. Ventura sarebbe dunque stata costretta a controlli costanti proprio a causa della maldicenza che circolava in quel periodo: “Ero così naturale – ha spiegato Simona parlando del suo modo di fare TV sempre felice ed entusiasta – Se tu sei ‘up’ allora fai uso di droghe…”. Un periodo, dunque, sicuramente complicato per la conduttrice, che a breve sposerà il suo compagno Giovanni Terzi. I due si sposeranno il 6 luglio a Rimini nel pieno della Notte Rosa, il “Capodanno d’estate” della Riviera romagnola. Ricordiamo che la proposta di nozze è arrivata in diretta su Rai Uno, durante la loro partecipazione a Ballando con le stelle.











