Simona Ventura: “Il flirt con Adriano Galliani? Era il mio capo a Mediaset”/ “Smisi di negare perché…”

Le interviste di Francesca Fagnani sono spesso taglienti, nette; volte a scandagliare le vite dei personaggi noti tra passato e presente, scovando aneddoti e rivelazioni inedite. Nella puntata di questa sera di Belve sarà ospite Simona Ventura, volto noto della conduzione televisiva e che tra l’altro in questi giorni è alle prese con un transitorio problema di salute che le ha causato la paresi di una parte del viso.

Tra i tanti aneddoti, retroscena e curiosità emersi durante l’intervista di Simona Ventura a Belve, piuttosto interessante risulta il racconto a proposito del presunto flirt con Adriano Galliani. Come riporta Il Fatto Quotidiano – nell’intervista che andrà in onda questa sera – la conduttrice è partita dalla genesi di quelle voci infondate. “Era il mio capo a Mediaset; un giorno in una sala trucco dove c’era anche la sua ex moglie Daniela, una truccatrice disse: ‘Sta con quella… Simona Ventura’, sbagliando nome. Da lì si è propagata la bomba”.

Simona Ventura: “Ecco perchè smesso di smentire il flirt con Adriano Galliani…’”

Un errore casuale e ingenuo avrebbe dunque generato le voci di un presunto flirt tra Simona Ventura e Adriano Galliani; una circostanza che, stando al suo racconto a Belve, inevitabilmente accese i riflettori su di lei anche nell’ambiente lavorativo. “Ero l’ultima dello scaffale, ma dal giorno alla notte…”, proprio qui la incalza Francesca Fagnani: “Tappeti rossi”, per poi lasciar proseguire il racconto della conduttrice. “Esatto, vado a mensa: dieci tavoli che mi chiamavano per offrirmi un posto con loro”.

Simona Ventura – come riporta Il Fatto Quotidiano – intervistata da Francesca Fagnani a Belve ha raccontato di aver poi optato per il lasciar correre quando, nonostante le sue smentite, le voci di un presunto flirt con Adriano Galliani continuavano a circolare: “Più dicevo no, più era un sì. Quindi alla fine ho lasciato andare e mi faceva anche piacere”.











