Simona Ventura e Giovanni Terzi/ “Matrimonio? ogni anno fissiamo la data..”

Simona Ventura e Giovanni Terzi: come è nato il loro amore

Simona Ventura e Giovanni Terzi si raccontano nel programma “Se è fatta notte” di Maurizio Costanzo. La coppia è legata da diversi anni e il loro amore è sempre più forte. Da quando si sono incontrati ed innamorati, la loro vita è cambiata in meglio ed entrambi sono diventati il sostegno dell’altro. La Ventura, infatti, è arrivata in un momento molto delicato della vita del giornalista che ha scoperto di soffrire di una malattia genetica: la dermatomiosite amiopatica. “Ha una malattia autoimmune abbastanza seria, ma insieme combattiamo perché si arresti” – ha detto la Ventura che per Terzi è stata come una sferzata di energia.

Giovanni Terzi: “Simona Ventura mi ha salvato la vita”/ “E' il mio grandissimo amore”

Proprio il giornalista e scrittore ha raccontato: “Simona ha ridato progetto alla mia vita, ha dato senso a tutto. Facciamo fatica a staccarci, stiamo così bene con i nostri ragazzi. Nella malattia mi è stata sempre vicino, come una roccia. Ha tenuto botta sempre. In alcuni momenti mi ha fatto capire la sua preoccupazione, ma lei riesce a sedarmi, non a farmi aumentare le paure”.

Simona Ventura “Sono una mamma presente”/ Paola Perego: “Volevo fare l'architetto”

Simona Ventura e Giovanni Terzi: quando il matrimonio?

La storia d’amore tra Simona Ventura e Giovanni Terzi prosegue a gonfie vele ed entrambi non nascondono il desiderio di volersi sposare un giorno. Proprio la conduttrice dalle pagine di Chi ha rivelato: “tutti gli anni la stessa storia. Noi vorremmo ma ogni volta scoppia la pandemia, la guerra, ora persino la crisi di governo. E’ nostra intenzione sposarci. A questo punto dico 2023 così l’anno prossimo al Grand Hotel avremo la fede al dito”. La volontà di matrimonio è stata confessata anche dal giornalista e scrittore che ha dichiarato: “ogni anno fissiamo la data. Anche quest’anno l’avevamo fatto. Voglio sposare Simona perchè è la donna che mi sta regalando ogni giorno un amore che, non solo mi fa stare bene, ma mi rende proprio felice”.

Simona Ventura, il gesto per Paola Perego/ "Stava attraversando un momento brutto e…"

Ad oggi Simona e Giovanni non hanno ancora pronunciato il lieto si, ma entrambi sono concordi sull’idea di matrimonio: “vogliamo fare una grande festa anche con le persone che fanno parte del nostro passato – meno una – perchè ho rispetto delle storie in cui c’è stato amore e Simona è una che ama sempre. E vogliamo condividere la felicità con tutti, per questo non possiamo sposarci in un momento triste”.











© RIPRODUZIONE RISERVATA