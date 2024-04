Simona Ventura e l’ex marito Stefano Bettarini si sono lasciati per colpa di un tradimento?/ Le versioni

Forse non tutti sanno i reali motivi che hanno portato Simona Ventura e l’ex marito Stefano Bettarini alla separazione. Stando al racconto dell’ex marito della conduttrice, ci sarebbe stato un tradimento a provocare la fine della loro relazione. “La mia separazione da Simona Ventura fu colpa di un suo tradimento”, ha spiegato in un passaggio al Corriere della Sera. “Mi hanno fatto passare come un donnaiolo perché era la soluzione più comoda, ero io quello mediaticamente più debole”, ha tuonato l’ex calciatore.

Stefano Bettarini, così, ha evidenziato la sua versione dei fatti, ripercorrendo le tappe che portarono alla rottura con Simona Ventura. “Ingaggiai un investigatore privato, tenni la cosa nascosta per un po’ ma poi sbottai. Se avessi aspettato, avrei scoperto molto altro. La chiamai, dopo due secondi avevo il suo avvocato in casa”, il suo racconto.

La fine della storia d’amore tra Simona Ventura e Stefano Bettarini: la battaglia in tribunale per il divorzio

Simona Ventura e l’ex marito Stefano Bettarini si sono conosciuti negli anni novanta e si sono sposati nel 1998. I primi segnali relativi alla rottura sono arrivati nel 2004, l’anno in cui Simona Ventura salì sul palco dell’Ariston per la conduzione del festival di Sanremo. “Da lì è iniziato a rompersi qualcosa”, aveva raccontato Stefano Bettarini in una intervista rilasciata diversi anni dopo. Dopo uno scontro in tribunale, la coppia ha divorziato ufficialmente nel 2008.

Nel corso degli anni, la conduttrice ha puntato più volte il dito contro l’ex marito, per quanto riguarda i tradimenti. “Ho tradito solo una volta dopo otto anni di matrimonio, lui tante volte, io l’ho sempre saputo e gliene ho perdonate molte, anche con mie colleghe”. Nonostante tutto, oggi, gli ex coniugi avrebbero stabilito rapporti più distesi e cordiali rispetto al passato.











