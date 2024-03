Simona Ventura, è polemica a Domenica In: “Chi non salta è un gobbo juventino”/ Sul web: “Che brutta fine”

Simona Ventura scatenata a Domenica In: il coro antijuventini divide il web

Dopo una lunga intervista in cui ha parlato della sua carriera fatta di alti e bassi, del suo amore per Giovanni Terzi, la paura per l’aggressione al figlio Niccolò Bettarini e rivelato dopo anni perché ha fatto l’Isola dei famosi, Simona Ventura (nota tifosa granata) si è lasciata andare ad un coro antijuventino che, come abbastanza prevedibile, ha diviso il web. La conduttrice durante la lunga intervista concessa alla padrone di casa si è commossa più volte, ha raccontato aneddoti personali ma anche mostrato tutta la sua simpatia e soprattutto autoironia. Del resto la stessa conduttrice veneta le ha fatto notare che lei sa ballare ma non proprio cantare

Nel dettaglio, Simona Ventura conclusa la chiacchierata con Mara Venier, in cui è intervenuto anche Giovanni Terzi che ha parlato della sua malattia, ha iniziato a cantare e tra i vari brani si è cimentata con la sua noto autoironia nel brano Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Ad un certo punto, però presa dell’euforia ha intonato il coro: “E chi non salta è un gobbo juventino.” Tuttavia, vedendo la reazione di qualcuno nel pubblico, Simona Ventura ha subito smorzato i toni: “No dai sto scherzando.”

Domenica In, il coro di Simona Ventura divide il web, le critiche: “Che brutta fine”

Il coro ‘antijuventino’ di Simona Ventura a Domenica In ha diviso il web. In molti l’hanno pesantemente criticata, un utente ha scritto: “Simona Ventura, povera idiota antijuventino che canta la canzoncina sulla rai. Che brutta fine.” Altri utenti sono andati giù più pesanti: “Hai pure il coraggio di ripostarlo? Vergognati e sciacquati la bocca” o in pesanti insulti che non riportiamo. Altri invece hanno apprezzato la sua goliardia, come altri utenti che l’hanno definita ‘Regina indiscussa’ e ‘Queen’.

