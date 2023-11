SIMONA VENTURA E SAMUEL PERON, BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Giuria delusa: “Pesante, vari errori”

Prima di scendere in pista per la terza puntata di Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura spende qualche parola per il compagno Giovanni Terzi: “Non l’avrei fatto Ballando senza di lui. È una prima volta davvero da ricordare. Io non ho mai avuto un colpo di fulmine, io l’ho avuto con lui, è stata una cosa davvero importante. Lui mi protegge, non mi giudica e, soprattutto, è un uomo risolto. Quando è così per te è un piacere vedere il successo della persona che hai di fianco, e quindi è una cosa totalmente nuova.”

È tempo poi per l’esibizione, la cui difficoltà è sicuramente maggiore rispetto agli altri concorrenti finora scesi in pista. Tuttavia il livello non è quello delle precedenti performance fatte da Simona, a cui viene riconosciuto l’impegno ma non l’ottimo risultato. Per lei dunque qualche critica e un punteggio totale di 41 punti. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Simona Ventura e Samuel Peron saranno i vincitori di Ballando con le Stelle 2023?

Simona Ventura e Samuel Peron brillano di luce propria sulla pista di Ballando con le Stelle 2023. Durante la seconda puntata del dance show campione d’ascolti del sabato sera di Raiuno, la coppia ha convinto nuovamente critica e pubblico! Una vera e propria ovazione per entrambi con tanto di standing ovation da parte del pubblico in gara. Il percorso di Simona Ventura a Ballando è partito alla grande! Sin dalla prima esibizione la conduttrice ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per vincere. Non c’è gara con gli altri concorrenti ad eccezione di Wanda Nara con cui potrebbe scontrarsi nella fase finale del programma. In realtà Super Simo, intervistata da SuperGuida Tv, ha parlato della sua recente esperienza nel programma di Raiuno rivelando: “l’unico che vuole vincere è Teo Mammucari”

Non solo, la conduttrice ha poi aggiunto: “chi temo di più? Tutti vogliamo fare bene e arrivare alla fine .C’è molta competizione, però l’unico a dire il vero che vuole vincere è Teo Mammucari e io glielo auguro”.

Simona Ventura e Samuel Peron conquistano tutti a Ballando con le Stelle 2023

Simona Ventura e Samuel Peron ballano e anche bene a Ballando con le Stelle 2023. Sin dalla prima esibizione Ivan Zazzaroni non ha avuto alcun dubbio: “qui non c’è gara, sembra di essere già in finale” Anche gli altri giudici, compresa la presidente di giuria Carolyn Smith, hanno sottolineato la bravura di SuperSimo che sembrerebbe non avere rivali nella corsa verso la vittoria finale. In realtà sulla pista da ballo di Ballando potrebbero darle qualche problema Wanda Nara e Teo Mammucari. Proprio il conduttore dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, con il suo solito fare ironico, ha dichiarato: “non avete capito, io davvero arriverò primo”.

Intanto Simona Ventura non smette di allenarsi ed impegnarsi per riuscire al meglio. “Mi alleno il mercoledì, il giovedì e il venerdì: due volte al giorno, per un totale di quattro o cinque ore “- ha raccontato la conduttrice precisando – “devo dire che Samuel Peron, che è bravissimo e da 18 anni nello show, mi fa trottolare. Lo chiamo Samuel quando è dolce, carico e accogliente. Invece quando diventa severo perché magari io non riesco a fare qualche passo e scoppio a ridere, si trasforma in Manuel”.











