SIMONA VENTURA E SAMUEL PERON FINALISTI BALLANDO CON LE STELLE 2023/ Lucarelli punge: “Convinta di sposarti?”

Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura provocata da Selvaggia Lucarelli: “Vuoi ancora sposare Giovanni Terzi?”

Nella finale di Ballando con le stelle 2023, Simona Ventura e Samuel Peron hanno conquistato tutti con un Paso Doble sulle note di Un’emozione da poco di Anna Oxa. Carolyn Smith ha elogiato la coreografia definendola molto bella tanto da far dimenticare qualche incertezza sui passi. Per Ivan Zazzaroni non ci sono dubbi che Simona meriti non solo la finale ma addirittura la vittoria. Per Fabio Canino lei a differenza degli altri in questa esperienza ha messo anima e cuore.

Simona Ventura e l'amore tossico/ Roberto Alessi: “Non mi ero mai accorto, pensavo si amassero”

È il turno poi dell’opinionista a bordo campo Alberto Matano che ha elogiato non solo il suo impegno ma anche il suo coraggio nel raccontarsi. Tutti sono d’accordo nel parlare di rinascita per Simona Ventura che ha aggiunto: “Arrivare qui con la persona che sono oggi, circondata dai mie figli e dalla mia famiglia io veramente ho già vinto.” Commuovente poi l’abbraccio con la figlia Caterina. Selvaggia Lucarelli l’ha buttata in caciara chiedendole se è ancora convinta di sposare Giovanni Terzi e la conduttrice ha risposto ovviamente di si. La coppia ha totalizzato un punteggio di 43 punti.

(Agg di Liliana Morreale)

Giovanni Terzi contro Mariotto: "Sgradevole, commenti inutili"/ "Finale di Ballando? Tifo per Simona"

Simona Ventura e Samuel Peron vogliono concludere con una vittoria l’entusiasmante cammino a Ballando con le Stelle 2023

Il percorso di Simona Ventura e Samuel Peron a Ballando con le Stelle 2023 è stato eccezionale. La conduttrice si è presa la scena con convinzione e umiltà, sfoggiando quella grinta da leonessa che per un lungo periodo probabilmente aveva perso. Non per colpa sua, di certo. D’altra parte quando ci si rende conto di essere vittima di violenza psicologica e che la persona che amiamo ci sta manipolando, ritrovare la retta via può sembrare impossibile. Eppure Super Simo ci è riuscita, negli anni, allontanandosi da quelle relazioni tossiche che le avevano tolto il sorriso.

Simona Ventura piange a Ballando con le stelle: "Ho rischiato la depressione"/ "Subìto violenza psicologica"

E quel sorriso, oggi fieramente ritrovato, lo ha portato in pista da ballo. Con il suo insegnante Samuel Peron ha dimostrato di saperci davvero fare, ma soprattutto ha dimostrato di essere una vera showgirl. E’ stata la concorrente che ha avuto più continuità in questa edizione e che, anche in semifinale, si è guadagnata una standing ovation incredibile.

La rinascita di Simona Ventura a Ballando con le stelle 2023: è lei la favorita per il titolo?

Con i suoi cinquantuno punti, Simona Ventura ha vissuto un’altra serata da protagonista. Una serata che spera di rivivere oggi, sabato 23 dicembre, in occasione della finale di Ballando con le Stelle. La sua vittoria chiuderebbe definitivamente il cerchio, o meglio, sancirebbe a tutti gli effetti un ‘nuovo inizio’.

“Senza accorgermene mi sono trovata con delle catene addosso e non avevo la forza di tagliare dei cordoni ombelicali. Ero completamente isolata, questo buco nero l’ho visto come un momento di depressione. C’è stato un momento – dal 2011 al 2018 – in cui mi sono allontanata anche da loro, dai miei figli, e mi sono sentita in colpa. […]”, alcune parole del toccante racconto di Simona Ventura. Acqua passata, per fortuna.











© RIPRODUZIONE RISERVATA